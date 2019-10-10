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Происшествия

В Мордовии простились с десантником Александром Рыбалко, погибшим под Псковом

10 октября 2019 года, 13:08

В Мордовии простились с погибшим 2 октября при десантировании под Псковом рядовым 104-го парашютно-десантного полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Александром Рыбалко. ЧП за 20 дней до его демобилизации. Об этом пишет информационный портал «Social Media News».

Похороны прошли 9 октября в селе Поводимово Дубенского муниципального района. На церемонии прощания присутствовало много людей, среди которых были и сослуживцы Александра Рыбалко. На память о сыне они передали матери его десантный берет и флаг небесно-голубого цвета.

Напомним, трагедия произошла во время массовой выброски десанта. Во время прыжка у срочника одновременно сработали основной и запасной парашюты, в следствии чего перехлестнулись стропы. Это привело к неконтролируемому падению.

Причина гибели Александра Рыбалко сейчас устанавливается.

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