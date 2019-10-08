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Культура

Свадебные традиции, обряды и обычаи Древней Руси обсудят в Пскове 11 октября

8 октября 2019 года, 11:13

В пятницу, 11 октября в Пскове (улица Некрасова, дом 10) в 11.00 стартует областная этнокультурная акция «Сохраним для псковичей народные традиции». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного Центра народного твочрества.

В рамках акции состоятся круглый стол по теме: «Свадебная обрядность и свадебный обрядовый фольклор псковичей», презентация VI мультимедийного издания «Объекты нематериального наследия Псковской области», презентация методического мультимедийного сборника для руководителей фольклорных коллективов «Свадебные обрядовые песни деревни Гнилкино, Печорский район», экскурсия по выставке «Мастера Псковского края».

На круглом столе свои доклады представят специалисты из девяти районов Псковской области, основная тема которых – свадебная пора на Руси.

Гости узнают об обрядах кануна свадебного дня, сборах под венец, о традиционных угощениях на свадьбе, как и зачем готовили девичью «красу» и шили «шелугу», зачем молодых на второй день водили в баню и что там делали, о традиции сбора свадебных поездов и об обычае благословления «молодой» на скатерти.

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