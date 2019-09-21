Более 1,5 тыс псковичей пробежали «Кросс нации» (ФОТОРЕПОРТАЖ)

В Пскове прошли всероссийские соревнования по бегу «Кросс нации». Дождь не напугал участников и на старт вышли более 1,5 тыс жителей из 16 муниципалитетов Псковского региона, сообщили в пресс-службе областной администрации

Каждый из 9 забегов акции стал «Цифровым» в честь перехода Псковской области на цифровое телевещание. За победу на каждой дистанции вручались цифровые приставки.