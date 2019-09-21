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Спорт / Соревнования

Более 1,5 тыс псковичей пробежали «Кросс нации» (ФОТОРЕПОРТАЖ)

21 сентября 2019 года, 20:01

В Пскове прошли всероссийские соревнования по бегу «Кросс нации». Дождь не напугал участников и на старт вышли более 1,5 тыс жителей из 16 муниципалитетов Псковского региона, сообщили в пресс-службе областной администрации

Каждый из 9 забегов акции стал «Цифровым» в честь перехода Псковской области на цифровое телевещание. За победу на каждой дистанции вручались цифровые приставки.

Более 1,5 тыс псковичей пробежали «Кросс нации» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Дождь не напугал участников
фото Андрея Степанова

В детском забеге среди мальчиков победу одержал пскович Вадим Высоцкий, среди девочек — Евгения Михайлова из Псковского района. Четыре километра быстрее всех пробежал Андрей Костенко из Невеля и Александра Голубкова из Великолукского района. На такой же дистанции среди взрослых спортсменов победу праздновали псковичи Руслан Ильин и Екатерина Никитина.

Более 1,5 тыс псковичей пробежали «Кросс нации» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Согревались горячим чаем
фото Андрея Степанова

На дистанции 8 километров среди юношей победу одержал великолучанин Даниил Гудков. Среди взрослых спортсменов — псковичи Максим Гуров и Валерия Бороусова.

В рамках «Кросса нации» в Пскове состоялся забег участников Специальной олимпиады для людей с ментальными нарушениями. Для них была предусмотрена дистанция в 200 метров.

Смотрите ФОТОРЕПОРТАЖ от нашего фотографа.

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