На выборах в Бежаницком и Пушкиногорском районах лидируют действующие главы муниципалитетов. Как сообщили в Избирательной комиссии Псковской области, явка на выборах главы Бежаницкого района составила 63,06 процента от общего количества избирателей. Предварительные данные подсчета голосов свидетельствуют о лидерстве действующего главы Сергея Михеева, он набирает 80 процентов голосов.

Александр Иванов от ЛДПР (1978 года рождения, образование - высшее, эксперт ООО «Техосмотр») набрал 7,86 процента. Иван Сверчков от «Партии Роста» (1985 года рождения, инженер ОПС в ООО «Шанс-ЭЛСВИ») – 3,57 процента. Виктор Соловьев от «Справедливой России» (1958 года рождения, инженер-оператор АГЗС ООО «Авто-газ», депутат Собрания Бежаницкого района) – 8,57 процента.

Также по итогам предварительного подсчета 53,93 процента голосов набирает действующий глава Пушкиногорского района Александр Баранов. Сергей Афанасьев (Справедливая Россия) набирает на данный момент 3,10 процента, Аркадий Васильев (Яблоко) – 24,17 процента, Дмитрий Волконский (самовыдвиженец) – 9,61 процента, Геннадий Ефимов (ЛДПР) – 3,82 процента, Наталья Сидоренко (Партия Роста) – 0,93 процента. Явка на выборах составила 47,22 процента.