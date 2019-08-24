В Пскове проходит Чемпионат мира по силовому воркауту

В Пскове на гимнастической площадке на набережной реки Великой в субботу, 24 августа, состоялось торжественное открытие Чемпионата мира по силовому воркауту. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, участниками соревнований стали более 60 спортсменов из 16 стран: России, Армении, Венгрии, Гонконга, Ирана, Латвии, Макау, Марокко, Норвегии, Польши, Туниса, Турции, Филиппин, Хорватии, Бразилии и Чили.

Открыл мероприятие губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

- Год назад мы установили здесь эту первую воркаут-площадку, а на сегодняшний день по всей области их уже более 80. Мне очень приятно, что движение воркаут развивается, - сказал Михаил Ведерников. Он пожелал спортсменам успехов, а зрителям — ярких впечатлений.

Президент мировой федерации воркаута Марис Шлезиньш поблагодарил главу региона и проектный офис «Команда 2018» за поддержку в проведении чемпионата. А президент Федерации воркаута России Максим Попов пожелал спортсменам обойтись без травм во время прохождения испытаний. Перед соревнованиями показательные выступления провели представители псковского движения Street workout, а также главные судьи мероприятия.

Соревнования продлятся до 21.00. Участникам предстоит пройти отбор в категории на выносливость. Финал начнется в 17.00 у мужчин и в 18.30 у женщин. С 19.40 участники поборются за награды в силовой категории (подтягивания, отжимания, приседания). С 22.30 запланирована вечеринка в Pskov Wake Park.

Силовой чемпионат мира по воркауту проходит при поддержке Администрации Псковской области, проекта «Команда 2018», Фонда развития Псковской области, Федерации воркаута России и мировой федерации воркаута.