Опубликована программа праздника дикой природы «РосянкаFest» в Детском парке Пскова

В субботу, 27 июля, в Детском парке Пскова с 11.00 до 15.00 пройдёт познавательный экологический праздник «РосянкаFest», посвященный дню рождения Полистовского заповедника. «Псковская правда» публикует полную программу праздника, на котором можно будет прекрасно отдохнуть всей семьей.
11.30 - официальное открытие праздника природы «РосянкаFest»;
11.40 - музыкально-поэтические минуты;
Выступают поэты Тамара Соловьева, Наталья Акунец, Татьяна Рыжова, музыканты Станислав Хохлов, Дарья Боброва.
12.05 - показательные номера дрессированных собак;
Выступает секция социально-ориентированного собаководства «Счастливый Пес» (руководитель – Елена Балыкова).
- музыкально-поэтические номера
Выступают поэты Ирена Панченко, Виктория Васильева, исполнители Станислав Хохлов и Дарья Боброва.
12.30 - розыгрыш призов среди гостей праздника;
12.40 - показательные номера дрессированных собак;
Выступает секция социально-ориентированного собаководства «Счастливый Пес» (руководитель – Елена Балыкова).
- музыкально-поэтические номера
Выступают исполнители Дарья Боброва, Станислав Хохлов, Ольга Васильева, образцовый коллектив - хореографический ансамбль «Мозаика», поэт Ксения Антонова
13.30 - Викторина и розыгрыш призов и подарков;
13.50 - музыкально-поэтические номера;
Выступают поэты Дмитрий Соловьев, Наталья Акунец, исполнители Полина Шабалина, Анна Акулова, Станислав Хохлов, Леонид Плохов, танцевальное выступление хореографического коллектива «Айседора».
14.45 - Розыгрыш призов и закрытие праздника природы «РосянкаFest».
Во время праздника будут разыграны две путевки на экскурсии в Полистовский заповедник, куда можно будет отправиться компанией от 6 до 12 человек.
Кроме того, на территории Детского будет работать игровая и познавательная зона, на которых гости праздника смогут поближе познакомитсья с природным Полистовским и Рдейскими Керженским заповедниками.
Детей и взрослых ждут самые разные развлечения: познавательные игры на тему природы и ее сохранения, квесты, бродилки и напольная игра «Плавницкое болото». Гости «РосянкиFest» смогут сфотографироваться с лосем росянкой, символом Полистовского заповедника. Организаторы подготовили мастер-классы по изготовлению тряпичной лягушки, росписи эко-сумок и изготовлению ириса и белокрыльника.
На празднике также будет работать спортивная площадка с подвижными играми, фотовыставка Полистовского заповедника и ремесленная ярмарка.
Проголодавшись, гости экопраздника смогут подкрепиться в таверне «Покровская башня».