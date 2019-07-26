Опубликована программа праздника дикой природы «РосянкаFest» в Детском парке Пскова

В субботу, 27 июля, в Детском парке Пскова с 11.00 до 15.00 пройдёт познавательный экологический праздник «РосянкаFest», посвященный дню рождения Полистовского заповедника. «Псковская правда» публикует полную программу праздника, на котором можно будет прекрасно отдохнуть всей семьей.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ СЦЕНА

Во время праздника будут разыграны две путевки на экскурсии в Полистовский заповедник, куда можно будет отправиться компанией от 6 до 12 человек.

Кроме того, на территории Детского будет работать игровая и познавательная зона, на которых гости праздника смогут поближе познакомитсья с природным Полистовским и Рдейскими Керженским заповедниками.

Детей и взрослых ждут самые разные развлечения: познавательные игры на тему природы и ее сохранения, квесты, бродилки и напольная игра «Плавницкое болото». Гости «РосянкиFest» смогут сфотографироваться с лосем росянкой, символом Полистовского заповедника. Организаторы подготовили мастер-классы по изготовлению тряпичной лягушки, росписи эко-сумок и изготовлению ириса и белокрыльника.

На празднике также будет работать спортивная площадка с подвижными играми, фотовыставка Полистовского заповедника и ремесленная ярмарка.

Проголодавшись, гости экопраздника смогут подкрепиться в таверне «Покровская башня».