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Происшествия

Не только женщины, но и мужчины страдают в Псковской области от домашнего насилия

25 июля 2019 года, 18:23

На встрече с представителями СМИ начальника УМВД России по Псковской области Алексея Овсянникова «Псковская правда» подняла вопрос о домашнем насилии: насколько это «больная» тема для области и много ли поступает обращений в полицию от женщин. На это руководитель ведомства заметил, что жалобы поступают в полицию не только от дам:

Если говорить о семейном насилии, то на каждые 9 побитых женщин приходится 7 побитых женщинами мужчин. И если женщины просто, если можно так выразиться, побиты, и возбуждаются уголовные дела по побоям, то мужчины оказываются на больничной койке или в реанимации с ножом в животе, груди и так далее

Не только женщины, но и мужчины страдают в Псковской области от домашнего насилияОвсянников Алексей Викторович, начальник УМВД России по Псковской области

Как заметил руководитель ведомства, каждый день в Псковской области фиксируется 5-7 фактов домашнего насилия, цифра достаточно большая.

«Все заявления фиксируются. Сначала человек привлекается к административной ответственности, затем возникает и уголовная ответственность при повторном нарушении».

Всего на учёте в полиции в Псковской области находится 618 лиц, допустивших правонарушения в сфере семейных взаимоотношений. 

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