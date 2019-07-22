В Псковской области пройдет фестиваль «Словенское поле - 2019»

С 27 по 28 июля в Изборске пройдет историко-поэтический фестиваль «Словенское поле - 2019». Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области, мероприятие соберет более 60 представителей из 20 регионов России и Республики Беларусь.

Для участников фестиваля состоятся экскурсии в военно-исторический музей Псковской области в Острове, также они посетят Изборскую крепость и Словенские ключи.

Программа фестиваля начнется с приношения земель к священному Холму единения и славы России. Затем состоятся конкурсные чтения. Кроме традиционного конкурса исторической поэзии пройдет и тематический поэтический конкурс «Стихи об Изборске», посвященный 55-летию музея «Изборск». Мероприятие состоится 27 июля в «Нескучном садике» музея-заповедника «Изборск».

Второй день фестиваля, 28 июля, участники проведут в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. Там состоятся творческие мастер-классы с гостями фестиваля. В этот же день состоится награждение победителей и участников фестиваля.

Отметим, фестиваль «Словенское поле» проводится в Псковской области в одиннадцатый раз. Впервые он собрал поэтов России в 2008 году. С 2013 года в рамках фестиваля «Словенское поле» организован одноименный поэтический конкурс исторической поэзии.

Организаторами фестиваля выступают Псковское региональное отделение писателей России, Комитет по культуре Псковской области и Государственный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник «Изборск».