Операция по поиску юных грибников успешно завершилась в Гдовском районе

Поиски заблудившихся в Гдовском районе воспитанников интерната успешно завершились. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного МЧС.

Сообщение о пропаже двух девочек и мальчика поступило спасателям днём 13 июля. Несовершеннолетние заблудились в деревне Чернечки во время сбора грибов.

В поисках пропавших детей были задействованы более десяти человек и два автомобиля. Пожарные машины были расположены на лесных дорогах в месте предполагаемой пропажи детей и подавали звуковые сигналы. На звук сирены пожарной машины вышел подросток и рассказал, что знает местоположение двух девочек. Вместе со спасателями он отправился показывать дорогу.

На поисково-спасательном автомобиле был включен звуковой сигнал, который помог девочкам выйти к спасателям.

В 20.30 детей передали полицейским. После осмотра в больнице их доставили на место проживания.