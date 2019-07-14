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Спорт

Трибуны и футбольное поле будут оборудованы на стадионе «Машиностроитель» к 1 сентября

14 июля 2019 года, 17:02

На стадионе «Машиностроитель» к 1 сентября появятся трибуны и футбольное поле. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области, об этом рассказал подрядчик в ходе осмотра стройплощадки вице-губернатором Псковской области Василием Осиповым.

В настоящее время идет первый этап реконструкции стадиона «Машиностроитель». Он предполагает строительство административного здания, двух зрительских трибун с внутренними помещениями, установку искусственного футбольного поля с беговыми дорожками, двух площадок под игровые виды спорта, обустройство парковки и общее благоустройство территории. По контракту полностью работы должны быть завершены до конца года.

По словам Василия Осипова, ход реконструкции стадиона находится на особом контроле главы региона Михаила Ведерникова и все работы, внесенные в график будут проверены должным образом. Председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов сообщил, что все бетонные работы нужно завершить в срок до 8 августа, а к 17 августа подготовить к монтажу тепловые сети.

На реконструкцию стадиона выделено 750 млн рублей. Власти региона ведут постоянный контроль за ходом реконструкции спортивного сооружения. Ход работ по реконструкции спортивного сооружения положительно оценила вице-премьер РФ Ольга Голодец во время визита в Псков. Она и поддержала предложение Губернатора Михаила Ведерникова о продолжении 2-й очереди работ.

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