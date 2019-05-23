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Спорт

Михаил Ведерников поручил ликвидировать отставания на ремонте «Машиностроителя»

23 мая 2019 года, 17:23

Работы по реконструкции стадиона «Машиностроитель» по-прежнему находятся на контроле у губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Вчера, 22 мая, он вместе с замминистра спорта РФ Павлом Новиковым провел выездное совещание, основным вопросом которого были работы на спортивном объекте. На площадке вместе с ними побывал директор  компании «Стройтрансгаз» Михаил Хряпов. Его компания является основным подрядчиком работ.

Количество сотрудников на стройплощадке доведено до 160 человек, работы идут в две смены. Однако отставание от графика работ все еще есть и составляет 8 дней.

Планируется, что к началу Международных Ганзейских дням будет устроено футбольное поле, построены зрительские трибуны и первый этаж административного корпуса.

По мнению губернатора Михаила Ведерникова и заместителя министра Павла Новикова принятых мер недостаточно и надо переходить на работу в три смены. Иначе к сроку обозначенные работы выполнены не будут.

Михаил Хряпов согласился взять ход работ на личный контроль.

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