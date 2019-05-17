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Происшествия

Школьницу Веронику Пугачеву из деревни Родина полиция ищет уже неделю (ФОТО)

17 мая 2019 года, 10:49

Разыскивается 14-летняя Вероника Пугачева, которая проживает в псковской деревне Родина и учится в 7-ом классе одной из псковских школ. Днём 8 мая девочка ушла из дома и пропала. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД. 

Полиция просит помочь в поисках пропавшей девочки.
Фото предоставлено пресс-службой УМВД России по Псковской области.
На вид ей 15-16 лет, рост около 175 сантиметров, среднего телосложения, волосы светло-русые до плеч.

Была одета в голубые джинсы, розовую куртку, бордовый свитер либо белая футболка, а также белые кроссовки. С собой у нее были мобильный телефон в корпусе черного цвета и темно-синий рюкзак.

Ранее Вероника неоднократно покидала дом.

Если вам что-либо известно о местонахождении Вероники, полицейские просят сообщить об этом по телефонам: (8-8112) 676-872, 676-851 или 02.

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