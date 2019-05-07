Власти Псковской области заботятся об инвалидах

Минтруд России опубликовал список регионов с самой доступной инфраструктурой для инвалидов, в него вошла и Псковская область.

Лидирует Липецкая область, далее идут Республика Коми, Марий Эл, Ярославская и Псковская области. В этих регионах больше всего объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры доступных для людей с ограниченными возможностями.

Регионами с наименее доступной социальной инфраструктурой для людей с инвалидностью стали Хакасия (28,1%), а также Ивановская (29,7%), Астраханская (38,2%), Орловская (46,3%) и Оренбургская области (54%).

22 марта в Государственную думу был внесён законопроект, который предусматривает введение ответственности за отказ обслуживать инвалидов.