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Происшествия

Перелом позвоночника получил один из велосипедистов, сбитых под Псковом

20 апреля 2019 года, 13:25

В деревне Моглино 70-летний водитель «Опель Астры» сбил четверых велосипедистов, которые двигались в сторону Пскова на тренировку. ДТП произошло 19 апреля около 19.30.

По данным Псковского агентства информации, все сбитые велосипедисты – опытные спортсмены. Самому младшему из них 45 лет.

По словам очевидцев, легковой автомобиль правой передней часть зацепил сразу всех велосипедистов. Удар был настолько сильным, что один из пострадавших сразу же потерял сознание и пришёл в себя только в больнице. Троих велосипедистов отправили в Псковскую областную клиническую больницу. У одного из них перелом позвоночника и травмирована нога. Четвертого спортсмена, получившего незначительные травмы, отпустили домой.

Очевидцы также сообщили, что водитель был трезв. Он считает, что ДТП произошло из-за лопнувшего колеса. Подтвердить это сможет только экспертиза.

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