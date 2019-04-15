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Экономика

Михаил Ведерников дал оценку работе регоператора по обращению с ТКО в Псковской области

15 апреля 2019 года, 21:13

На заседании коллегии Минприроды РФ губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказао о ходе реализации "мусорной" реформы на территории региона. Он дал оценку работе регионального оператор по обращению с ТКО.

Расширенная коллегия Министерства проходила в понедельник 15 апреля в Москве и была посвящена деятельности ведомства за 2018 года и задачам на текущий.

Михаил Ведерников отметил, что в Псковской области старт "мусорной" реформы проходил максимально открыто, с привлечением общественности и экспертов.

Глава региона указал на ряд проблем: нехватка мусорных контейнеров, непродуманную региональным оператором схему вывоза мусора, отсутствие оперативной коммуникации между регоператором и жителями области. При это «все эти вопросы решаются в рабочем порядке», подчеркнул губернатор.

Михаил Ведерников сообщил, что в Псковской области действуют льготы по оплате услуги на вывоз ТКО для многодетных, ветеранов и инвалидов. С управляющими компаниями ведется работа по недопущению задвоения оплаты на вывоз мусора.

Губернатор отметил, что особая сложность - "в охвате малых населенных пунктов — в Псковской области более 5 тысяч деревень с населением менее 100 человек, куда оперативно региональному оператору добраться сложно". Но региональеые власти продолжают системно заниматься реформой в тесном контакте с регоператором.

Однако,  Тем не менее, мы системно занимаемся реформой и находимся в плотном рабочем контакте региональным оператором. Работы еще много, но, уверен, что большинство сложностей к концу года будут решены», — заявил Михаил Ведерников.

Отметим, что завтра в пресс-центре "Псковской правды" состоится пресс-конференция руководителя компании "Экопром" - регоператора по обращению с ТКО в Псковской области Сергея Пайста.

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