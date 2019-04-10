Михаил Ведерников предложил включить в «Таланты Арктики. Дети» все коренные народы России

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил Федеральному агентству по делам национальностей расширить географию участников «Таланты Арктики. Дети» и включить в число его участников всех представителей коренных малочисленных народов России. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.
С такой инициативой глава региона выступил в рамках 5-го Международного арктического форума в Санкт-Петербурге.
Также в повестку проекта «Таланты Арктики. Дети» Михаил Ведерников предложил включить песенный фестиваль или конкурс песен на родных языках, чтобы все народы смогли продемонстрировать свои музыкальные таланты.
По словам псковского губернатора, сила России - в богатстве и разнообразии культуры ее народов.
Фото Сергея Герасимова.
В пример глава региона привел входящий в список культурного наследию ЮНЕСКО хор народа сето «Леело», проживающий в Псковском регионе.
«Это особая гордость народа, шедевр, существующий только в рамках сетоского языка», - добавил губернатор.
Отметим, что сейчас в России около 280 языков и диалектов.