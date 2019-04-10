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Культура

Михаил Ведерников предложил включить в «Таланты Арктики. Дети» все коренные народы России

10 апреля 2019 года, 14:56

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил Федеральному агентству по делам национальностей расширить географию участников «Таланты Арктики. Дети» и включить в число его участников всех представителей коренных малочисленных народов России. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

С такой инициативой глава региона выступил в рамках 5-го Международного арктического форума в Санкт-Петербурге.

По словам псковского губернатора, сила России - в богатстве и разнообразии культуры ее народов.
Фото Сергея Герасимова.
Также в повестку проекта «Таланты Арктики. Дети» Михаил Ведерников предложил включить песенный фестиваль или конкурс песен на родных языках, чтобы все народы смогли продемонстрировать свои музыкальные таланты.

В пример глава региона привел входящий в список культурного наследию ЮНЕСКО хор народа сето «Леело», проживающий в Псковском регионе.

«Это особая гордость народа, шедевр, существующий только в рамках сетоского языка», - добавил губернатор.

Отметим, что сейчас в России около 280 языков и диалектов.

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