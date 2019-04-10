Михаил Ведерников предложил включить в «Таланты Арктики. Дети» все коренные народы России

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил Федеральному агентству по делам национальностей расширить географию участников «Таланты Арктики. Дети» и включить в число его участников всех представителей коренных малочисленных народов России. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.