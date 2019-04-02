Эстафета «Псковской правды»   Политика   Экономика   Общество   Культура        
0

Общество

Псковские добровольцы за четыре месяца спасали от пожара ценностей на 50 тысяч рублей

2 апреля 2019 года, 17:10

С начала 2019 года добровольные пожарные команды Псковской области приняли участие в ту-шении одного пожара, в результате чего были спасены материальные ценности на сумму более 50 тысяч рублей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного МЧС.

- Возрождение и развитие добровольной пожарной охраны – одно из важных направлений в сфере пожарной безопасности, - сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областного МЧС. - Актуальность данного вопроса на сегодняшний день подтверждается фактами из реальной жизни. Ведь просто неоценима помощь подразделений добровольной пожарной охраны для профессиональных пожарно-спасательных подразделений Псковской области, так как пожарно-спасательные части находятся в районных центрах и прибытие в самый отдаленный населенный пункт может занять много времени.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Псковской области правоохранительные органы переведены на особый режим работы
Псковский губернатор взял под личный контроль расследование причин ДТП с велосипедистами
Начались поиски подрядчиков по ремонту дорог в Опочецком, Псковском и Дедовичском районах
Список крупнейших должников опубликовала компания «Газпром Межрегионгаз Псков»
Михаил Ведерников: Идрица – место рождения одного из ключевых символов славы российского оружия
Из-за проведения спортивной Эстафеты в честь Победы псковские автобусы изменят маршруты
Максим Афанасенко: Пскову не хватает единой сети велодорожек
Работающим псковичам предлагают пересесть на велосипеды
Чеченские борцы заняли первые места на первенстве России по ММА в Великих Луках

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество
30 апреля 12:12

Удобный сервис для пассажиров

Безналичную оплату проезда планируется ввести на всех псковских маршрутах к Ганзейским дням

Общество
30 апреля 11:03

Пришлось побегать

В Островском районе полицейский получил ожоги лица и рук, помогая спасать дом, загоревшийся от пала травы

Общество
30 апреля 10:58

Сухая весна

Жители Псковской области героически спасают деревни от пожаров после пала травы