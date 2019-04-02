Псковские добровольцы за четыре месяца спасали от пожара ценностей на 50 тысяч рублей

С начала 2019 года добровольные пожарные команды Псковской области приняли участие в ту-шении одного пожара, в результате чего были спасены материальные ценности на сумму более 50 тысяч рублей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного МЧС.

- Возрождение и развитие добровольной пожарной охраны – одно из важных направлений в сфере пожарной безопасности, - сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областного МЧС. - Актуальность данного вопроса на сегодняшний день подтверждается фактами из реальной жизни. Ведь просто неоценима помощь подразделений добровольной пожарной охраны для профессиональных пожарно-спасательных подразделений Псковской области, так как пожарно-спасательные части находятся в районных центрах и прибытие в самый отдаленный населенный пункт может занять много времени.