Под уголовное дело Ольгу Торбич подвело продвижение коммерсантов в корыстных целях

Уголовное дело, возбужденное в отношении экс-генерального директора ОЭЗ «Моглино» Ольги Торбич, не связано с деятельностью администрации Псковской области, сообщила «Псковской правде» председатель Совета директоров ОЭЗ «Моглино», заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева.

- Ситуация с экс-генеральным директором ОЭЗ «Моглино» связана с лоббированием интересов аффилированных с ней коммерческих структур в корыстных целях при заключении контрактов ОЭЗ «Моглино» и не имеет отношения к деятельности администрации Псковской области как в предыдущий, так и нынешний период, - сказала Нинель Салагаева.

Напомним, 5 февраля на встрече с компаниями-резидентами ОЭЗ «Моглино» губернатор региона Михаил Ведерников заявил о назначении куратором особой экономической зоны заместителя губернатора Псковской области по экономике и инвестиция Нинель Салагаеву. Ольга Торбич была освобождена от занимаемой должности. Исполняющим обязанности генерального директора ОЭЗ «Моглино» назначен Олег Бедских, ранее занимавший должность заместителя управляющей компании.