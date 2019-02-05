Ольгу Торбич сняли с должности директора «Моглино» и возбудили уголовное дело

Заместитель губернатора Псковской области по экономике и инвестициям Нинель Салагаева назначена куратором особой экономической зоны «Моглино» и возглавила Совет директоров. Об этом 5 февраля на встрече с компаниями-резидентами ОЭЗ «Моглино» заявил губернатор региона Михаил Ведерников, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе ведомства.

- Я неоднократно говорил, что мы будем уделять декриминализации особое внимание. «Моглино» это касается в большей степени, поскольку это один из векторов развития нашего региона. Антикоррупционная работа находится на особом контроле и в администрации президента, и в правительстве РФ. Важно, чтобы она велась честно и открыто, - сказал Михаил Ведерников.

Обращаясь к резидентам ОЭЗ «Моглино», глава региона гарантировал, что сложившаяся ситуация никак не повлияет на реализацию уже действующих и планируемых проектов.

- Мы заинтересованы в создании комфортных условий для максимально эффективной работы резидентов, поэтому и дальше будем делать все необходимое для того, чтобы ваши проекты и предприятия развивались. Если будут возникать ситуации, которые не прописаны в наших соглашениях, прошу информировать о них меня лично, - сказал Михаил Ведерников и дал присутствующим свой личный номер мобильного телефона.

Добавим, что по информации УФСБ России по Псковской области, в отношении экс-руководителя АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Моглино» Ольги Торбич возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ.