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Экономика

Ольгу Торбич сняли с должности директора «Моглино» и возбудили уголовное дело

5 февраля 2019 года, 14:19

Заместитель губернатора Псковской области по экономике и инвестициям Нинель Салагаева назначена куратором особой экономической зоны «Моглино» и возглавила Совет директоров. Об этом 5 февраля на встрече с компаниями-резидентами ОЭЗ «Моглино» заявил губернатор региона Михаил Ведерников, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе ведомства.

Ольга Торбич занимала должность гендиректора ОЭЗ «Моглино» с 2012 года.
Фото пресс-службы администрации Псковской области.
Руководитель области также сообщил, что решением Совета директоров от 5 февраля Ольга Торбич освобождена от занимаемой должности генерального директора ОЭЗ «Моглино». Причиной стал факт продвижение коммерсантов в корыстных целях.

 Управлением ФСБ России по Псковской области в отношении нее возбуждено уголовное дело «по коррупционной составляющей». Исполняющим обязанности генерального директора ОЭЗ «Моглино» назначен Олег Бедских, ранее занимавший должность заместителя управляющей компании.

- Я неоднократно говорил, что мы будем уделять декриминализации особое внимание. «Моглино» это касается в большей степени, поскольку это один из векторов развития нашего региона. Антикоррупционная работа находится на особом контроле и в администрации президента, и в правительстве РФ. Важно, чтобы она велась честно и открыто, - сказал Михаил Ведерников.

Обращаясь к резидентам ОЭЗ «Моглино», глава региона гарантировал, что сложившаяся ситуация никак не повлияет на реализацию уже действующих и планируемых проектов.

- Мы заинтересованы в создании комфортных условий для максимально эффективной работы резидентов, поэтому и дальше будем делать все необходимое для того, чтобы ваши проекты и предприятия развивались. Если будут возникать ситуации, которые не прописаны в наших соглашениях, прошу информировать о них меня лично, - сказал Михаил Ведерников и дал присутствующим свой личный номер мобильного телефона.

Добавим, что по информации УФСБ России по Псковской области, в отношении экс-руководителя АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Моглино» Ольги Торбич возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ.

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