Лучница Александра Савенкова взяла «золото» на Кубке России и Международных соревнованиях в Орле

Ранее спортсменка завоевала «золото» в Кубке России по стрельбе из лука в помещении, который также проходил в Орле с 28 по 31 января. Это был первый престижный российский старт года, в котором приняли участие более 400 человек из 37 регионов России.

Уроженка Великих Лук Александра Савенкова стала победительницей Международных соревнований по стрельбе из лука, который прошел с 1 по 4 февраля в городе Орле. Лучница оставила позади сильнейших соперниц — заслуженного мастера спорта Викторию Бальжанову из Республики Бурятии, мастера спорта международного класса Наталью Авдееву из Калининграда и мастера спорта России Веронику Санину из Рязани. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

«У Александры были достаточно серьезные соперники из Калининграда, Ханты-Мансийского автономного округа, Республики Бурятии и других регионов, но ей удалось доказать свое первенство и стать лучшей среди женщин в стрельбе из блочного лука», — сказал по итогам состязаний тренер Александры Савенковой Виталий Андреев.

В ближайшие планы спортсменки входит участие в Чемпионате России в Орле, а затем — в Кубке мира в Лас-Вегасе. В конце февраля Александра Савенкова также станет участницей Чемпионата Европы в Турции. Состав сборной России на эти старты будет определен по итогам кубковых соревнований в Орле, где сборная Псковской области в составе Александры Савенковой, Софьи Фадеевой и Киры Андреевой стала обладателем бронзы в командной стрельбе.

Добавим также, что на Кубке России в дисциплине «классический лук» спортсмен из Псковской области Владимир Лактюшин 2000 года рождения выполнил норматив мастера спорта, а на международных соревнованиях вошел в восьмерку сильнейших спортсменов.

Александра Савенкова родилась в Великих Луках 11 апреля 1996 года. Стрельбой из лука начала заниматься в 2007 году. Чемпионка Европы среди юниоров по стрельбе из блочного лука (2012, 2013), чемпионка мира среди юниоров по стрельбе из блочного лука (2013), победитель молодежного Кубка Европы (2016). Серебряный призер Чемпионата Европы (2016), Чемпионка Европы (2017), серебряный призер 29-й Всемирной летней универсиады (2017). Дважды Чемпионка России (2016, 2017). Многократный призер и победитель всероссийских и международных соревнований. Мастер спорта международного класса. Член сборной России по стрельбе из лука.