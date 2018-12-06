Полную программу празднования Нового года и Рождества опубликовала «Псковская правда»

Опубликована полная программа празднования новогодних и рождественских праздников в Пскове.





8 декабря

12.00 - «День рождения деда Мороза или Дедушкины именины». Театрализованная концертно-развлекательная программа. МБУК «Городской культурный центр», пл. Победы, 1.





С 10 по 14 декабря

В часы работы библиотеки:«Мерцание новогоднего стекла». Ежегодная акция-роспись по стеклу. Детская экологическая библиотека «Радуга», ул. Новоселов, 11.





15 декабря



17.00 - «Зажигаем огни главной ёлки». Открытие главной городской. Новогодней ёлки. Праздничное представление. Октябрьская площадь.





18 декабря

18.30 - «Новогодние встречи». Отчётный концерт учащихся и преподавателей народного отделения МБУ ДО «Детская школа искусств г. Пскова». ул. Олега Кошевого, 8.





19 декабря

18.00 - Отчётный концерт учащихся и преподавателей МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 1 им. Н.А. Римского-Корсакова». ул. Советская, 44.

18.00 - «Сказки водят хоровод». Новогодняя музыкальная фантазия с участием младших хоровых классов МБУ ДО «Детская школа искусств г. Пскова». ул. Олега Кошевого, 8.





20 декабря

17.00 - «Однажды зимним вечером». Праздничная музыкально-поэтическая программа. Библиотека «Родник» им. С.А. Золотцева.

19.00 - «Белоснежный бал Иоганна Штрауса». Новогоднее шоу Симфонического оркестра «CONCORD ORCHESTRA». МБУК «Дом офицеров», ул. Комдива Кирсанова, 5.





20 - 28 декабря

«Новогодний Black Star». Дискотека для детей (12+). МБУК «Городской культурный центр», пл. Победы, 1.





20 декабря - 5 января

«Снежкины приключения у Новогодней ёлки». Новогоднее представление для детей (6+).

«Ёлки – иголки». Новогоднее представление со смешными шариками для детей (0+). МБУК «Городской культурный центр», пл. Победы, 1





20 декабря – 11 января

В часы работы библиотеки: «Парад Дедов Морозов». Выставка кукол от «Музея кукол – Реставрационных мастерских». Библиотека – Центр детского чтения, ул. Розы Люксембург, 23.





21 декабря

16.00 - «Как мы ёлку наряжали». Познавательно-развлекательный час, посвящённый истории новогодних игрушек. Библиотека – Центр общения и информации им. И.Н. Григорьева, ул. Юбилейная, 87-а.

17.00 - «Волшебный калейдоскоп». Фестиваль фортепианной музыки. МБУ ДО «Детская школа искусств г. Пскова», ул. Олега Кошевого, 8.

18.00 - «Рождества морозные узоры». Отчётный концерт учащихся и преподавателей МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 4». МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18 им. Героя Советского Союза генерала армии В.Ф. Маргелова», ул. 23 июля, 9.





21 декабря – 3 января

«Мультимания». Новогодний музыкальный квест.

«Снежная сказка». Новогоднее представление для детей (0+). Филиал МБУК « ГКЦ», Рижский пр., 64.





22 декабря

16.00 - «Новогодний бал» с участием Образцового коллектива студии классического танца «Щелкунчик» им.Л. Изотовой. МБУК «Городской культурный центр», пл. Победы, 1.

16.00 - Концерт новогодних песен под гитару. Выступления учащихся и преподавателей МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 1 им. Н.А. Римского-Корсакова». ул. Советская, 44.





22 декабря

10.00 - Соревнования по спортивной аэробике «На призы Деда Мороза». Спортивный зал. ДОСААФ ул. Коммунальная – 19.

12.00 - Благотворительная рождественская ярмарка совместно с сообществом по ручному творчеству «АРТ-ель». СРП «Простория» Иркутский переулок – 2.





22 - 30 декабря

11.00 - «Тайна настоящего волшебства». Новогоднее интерактивное представление для детей и взрослых. МБУК «Дом офицеров», ул. Комдива Кирсанова, 5.

16.30 - «Новогодний ХИТ-парад». Диско-программа для школьников. МБУК «Дом офицеров», ул. Комдива Кирсанова, 5.





23 декабря

12.00 - «Новый год у ворот». Информационно-развлекательная программа. Детская библиотека «ЛиК», Октябрьский пр., 21.

12.00 - «В поисках волшебной звезды». Новогодняя программа для детей с родителями. МБУ «Планетарий», ул. Советская, 64-а.

13.00 - «Новый год шагает по планете». Новогодняя программа для детей с родителями. МБУ «Планетарий», ул. Советская, 64-а.





23-27 декабря

В часы работы библиотеки: «Новый год к нам мчится». Неделя творчества. Библиотека «Диалог», ул. Поселочная, 15.





24 декабря

12.00 - «Как мы ёлку наряжали». Познавательно-развлекательный час, посвященный истории новогодних игрушек. Библиотека – Центр общения и информации им. И.Н. Григорьева, ул. Юбилейная, 87-а.

16.00 - «Восьмое чудо света». Новогодняя выставка. МБУ ДО «Детская художественная школа г. Пскова», ул. Конная, 30.





24 – 28 декабря

В часы работы библиотек: «Книги – события 2018». Общегородская выставка-просмотр. «Сказка под ёлкой». Рождественские чтения. Библиотеки МАУК «ЦБС» г. Пскова.





24-29 декабря

13.30 - «История новогодней игрушки». Литературная игра. Мастер – класс по изготовлению игрушки. Библиотека семейного чтения, ул. Алехина, 20.





24 декабря – 6 января

12.00, 13.15 - «Нюша на арене цирка». Новогоднее представление. МП г. Пскова «ГПКиО им. А.С. Пушкина», Октябрьский пр., 34.





25 декабря

12.00 - «Забавы у новогодней ёлки». Игровая программа с элементами театрализации. Детская экологическая библиотека «Радуга», ул. Новосёлов, 11.

14.00 - «Ёлка в гости нас зовет!». Праздничная программа с элементами театрализации от театральной студии «Позитив» для учащихся Специальной (коррекционной) общеобразовательной школы № 7 III-IV видов. Библиотека – Центр детского чтения, ул. Розы Люксембург, 23.

16.00 - «Новогодние огни приглашают в сказку». Интерактивная программа для воспитанников социального клуба «Мечта». Библиотека «Родник» им. С.А. Золотцева, ул. Труда, 20.

17.00 «В Рождество все немного волхвы…» Праздничные истории. Центральная городская библиотека, ул. Конная, 6.

18.00 - «Новогодний переполох». Выступление учащихся МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 2 им. М.П. Мусоргского». ул. Красноармейская, 21.





25 декабря

15.00 - Новогоднее представление для социальных семей. м-па Запсковье МБУ ПГМЦ: библиотека «Родник» им С.А. Золотцева ул. Труда – 20.

19.00 - Новогодний огонек отделение аэробики МБУ ДО ДЮСШ «Гармония». Рижский пр. – 31.

26 декабря

10.00 - «В снежном царстве Деда Мороза». Познавательно-игровая программа. Детская библиотека «ЛиК», Октябрьский пр., 21.

18.00 - Отборочный этап Рождественского молодежного фестиваля искусств. ГБОУ «ПОКИ им. Римского-Корсакова».





27 декабря

18.00 - «Золушка». Музыкальная сказка. МБУ ДО «ДМШ № 1 им. Н.А. Римского-Корсакова», ул. Советская, 44

15.00 - Первенство МБУДО ДЮСШ «Гармония» по художественной гимнастике. Спортивный зал ООО «АВАР» ул. Советская 108.

17.00 - Новогоднее представление для многодетных семей. МБУ «ПГМЦ» ул. М Горького – 15.

17.30 - Новогодние веселые старты отделению аэробика МБУДО ДЮСШ «Гармония» Рижский пр. – 31.





28 декабря

16.00 - «Приключения в Лапландии». Новогодняя программа для детей с родителями. МБУ «Планетарий», ул. Советская, 64-а.

18.00 - «Новогодняя школьная дискотека». МП г. Пскова «ГПКиО им. А.С. Пушкина», Октябрьский пр., 34.

19.00 - Новогодний огонек отделения аэробики МБУ ДО ДЮСШ «Гармония». Рижский пр. – 31.





29 декабря

12.00 - «Приключения в Лапландии». Новогодняя программа для детей с родителями. МБУ «Планетарий», ул. Советская, 64-а.

13.00 - «Таинственные гости Ориона». Новогодняя программа для детей с родителями. МБУ «Планетарий», ул. Советская, 64-а.

14.00 - «В поисках волшебной звезды». Новогодняя программа для детей с родителями. МБУ «Планетарий», ул. Советская, 64-а.

15.00 - «Новогодние посиделки». Вечер отдыха в клубе «Русский чай». МП г. Пскова «ГПКиО им. А.С. Пушкина», Октябрьский пр., 34.

18.00 - Праздничный новогодний вечер для людей элегантного возраста, членов клуба «Рио Рита». МП г. Пскова «ГПКиО им. А.С. Пушкина», Октябрьский пр., 34.

21.00 - Новогодняя программа в «Таблетке». Дискотека. МП г. Пскова «ГПКиО им. А.С. Пушкина», Октябрьский пр., 34.





30 декабря

11.00 - «Новогодние квесты» учащихся МБУДО ДЮСШ «Гармония». Спортивный зал ООО «АВАР» ул. Советская 108.

11.00 - Соревнования по общей физической подготовки учащихся отделения академической гребле МБУ ДО ДЮСШ «Ника» на призы Деда Мороза. ул. Воеводы Шуйского – 9.





1 января

01.00 - «Новогодний переполох». Праздничная новогодняя концертная программа. Октябрьская площадь.

03.00 - Новогодний фейерверк. Октябрьская площадь.

11.00 - Новогодний забег «На спорте после шампанского». Финский парк.





2-8 января

11.00 - Городской турнир по мини-футболу среди детских и юношеских команд. УСК «Олимп» Псковский район д. Борисовичи.





2 - 5 января

11.00 - «Тайна настоящего волшебства». Новогоднее интерактивное представление для детей и взрослых. МБУК «Дом офицеров», ул. Комдива Кирсанова, 5.

16.30 - «Новогодний ХИТ-парад». Диско-программа для школьников. МБУК «Дом офицеров», ул. Комдива Кирсанова, 5.





3 января

11.00 - «Приключения в Лапландии». Цикл праздничных новогодних программ для детей и взрослых. МБУ «Планетарий», ул. Советская, 64-а.

12.00 - «В поисках волшебной звезды». Цикл праздничных новогодних программ для детей и взрослых. МБУ «Планетарий», ул. Советская, 64-а.

12.00 - «Таинственные гости Ориона». Цикл праздничных новогодних программ для детей и взрослых. МБУ «Планетарий», ул. Советская, 64-а.





3 января

11.00 - Открытые соревнования по пулевой стрельбе «Зима-2019» среди учащихся отделения лыжных гонок и биатлону МБУ ДО ДЮСШ «Ника». Стрелковый тир ДОСААФ ул. Гоголя 17 «А».





3-5 января

11.00 - городские соревнования по фехтованию «Рождественские встречи».





3-8 января

3 января в 15.00; С 4 по 8 января в 11.00 - Городской турнир по классическим шахматам «Рождественский Псков». Ледовой дворец Псковский район д. Борисовичи.





4 января

11.00 - «В поисках волшебной звезды». Цикл праздничных новогодних программ для детей и взрослых. МБУ «Планетарий», ул. Советская, 64-а.

12.00 - «Приключения в Лапландии». Цикл праздничных новогодних программ для детей и взрослых. МБУ «Планетарий», ул. Советская, 64-а.

13.00 - «Таинственные гости Ориона». Цикл праздничных новогодних программ для детей и взрослых. МБУ «Планетарий», ул. Советская, 64-а.





3 и 4 января

В часы работы библиотек: «Книги – события 2018». Общегородская выставка-просмотр. «Сказка под ёлкой». Рождественские чтения. Библиотеки МАУК «ЦБС» г. Пскова.





4-13 января

12.00 - Городской турнир по дворовому футболу «Снеговик». Спортивные площадки Школ №9;14;18.





5 января

12.00 - «Волшебник – Планетарий». Праздничная программа. МБУ «Планетарий».

13.00 - «Звёздный ларец».Праздничная программа. МБУ «Планетарий», ул. Советская, 64-а.

16.00 - «Волшебный полёт в Нетландию». Цирковое представление с участием Деда Мороза. МБУК «Городской культурный центр, пл. Победы, 1.

18.00 - Рождественские встречи в клубе «Рио Рита» для людей элегантного возраста. МП г. Пскова «ГПКиО им. А.С. Пушкина», Октябрьский пр., 34.

21.00 - «Вместе зажигаем под любимые хиты 80-х – 90-х». Рождественская дискотека. МП г. Пскова «ГПКиО им. А.С. Пушкина», Октябрьский пр., 34.





6 января

12.00 - «Проделки Луны». Праздничная программа. МБУ «Планетарий», ул. Советская, 64-а.

13.00 - «Под небом Планетария». Праздничная программа. МБУ «Планетарий», ул. Советская, 64-а.

17.00 «Весёлая вдова». Новогодняя оперетта. МБУК «Дом офицеров», ул. Комдива Кирсанова, 5.





7 января

18.00 - «Как то под Рождество». Театрализованная праздничная программа. Детский парк.





8 января

12.00 - Рождественская ёлка для детей Воскресной школы воинского храма Александра Невского.МБУК «Дом офицеров», ул. Кирсанова, 5.

12.00 - Концертная программа с участием учащихся и преподавателей МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 5», посвящённая Рождеству и Старому новому году. ул. Коммунальная, 48.

14.00 - «Сюрприз для Деда Мороза». Театрализованная концертная программа образцового художественного коллектива детского хореографического ансамбля «Улыбка». МБУК «Городской культурный центр, пл. Победы, 1.





9 и 10 января

16.00 - «Новый год идет по свету». Познавательно-игровая программа об обычаях и особенностях встречи нового года. Библиотека – Центр детского чтения, ул. Розы Люксембург, 23.





10 января

18.00 - Рождественский блиц-турнир по шахматам. Городской шахматный клуб Октябрьский пр. - 38.





12 января

12.00 - «Рождественские звёзды». Театрализованное представление на Рождественские сюжеты с участием учащихся хорового отделения МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 4». Храм Иоакима и Анны, ул. Калинина, 26.

15.30 - Рождественский вокальный бал с участием преподавателей, вокальных ансамблей, выпускников и солистов концертного хора «Гармония». МБУ ДО «Детская школа искусств г. Пскова», ул. Олега Кошевого, 8.





13 января

17.00 - «Главный концерт года». Музыкальное шоу. МБУК «Городской культурный центр, пл. Победы, 1.





14 января

18.30 - «Ночь перед Рождеством». Хореографический спектакль по мотивам Н. Гоголя. МБУК «Дом офицеров», ул. Комдива Кирсанова, 5.





19 января (Крещение)

17.00 - «Ночь перед Рождеством». Хореографический спектакль по мотивам Н. Гоголя. МБУК «Дом офицеров», ул. Комдива Кирсанова, 5.





25 января

16.00 - «Снежная королева». Одноактный балетный спектакль в исполнении Образцового коллектива студии классического танца «Щелкунчик» им. Л. Изотовой. МБУК «Городской культурный центр, пл. Победы, 1.