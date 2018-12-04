«Чёртово место» на Троицком мосту в Пскове вновь притянуло аварию (ФОТО)

Утром 4 декабря Троицкий (Советский) мост, который печально известен в Пскове из-за многочисленных аварий , снова стал участником ДТП.

На место ДТП тут же прибыло несколько машин скорой помощи. Пострадавших госпитализировали с травмами.

Напомним, в декабре 2010-го года автомобиль уже таранил Троицкий мост с выносом секции ограждения.

В 5 января 2016 года другой автомобиль практически на этом же месте врезался в ограничительный столб ограды Троицкого моста. За рулем была женщина. То, что она не пострадала, пользователи соцсетей называли «рождественским чудом».