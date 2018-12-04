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Происшествия

«Чёртово место» на Троицком мосту в Пскове вновь притянуло аварию (ФОТО)

4 декабря 2018 года, 09:55

Утром 4 декабря Троицкий (Советский) мост, который печально известен в Пскове из-за многочисленных аварий, снова стал участником ДТП.

Ликвидировать последствия аварии помогали четверо спасателей.
Фото Ирины Назаровой.
По словам очевидцев, около половины седьмого утра 36-летняя девушка за рулем «Мицубиси» не справилась с управлением, пробила ограду и упала с моста на лёд реки Великой. Кроме водителя в иномарке находился пассажир, девушка 1997 года рождения.

Обе пострадавшие доставлены в областную больницу.
Фото Ирины Назаровой.
На место ДТП тут же прибыло несколько машин скорой помощи. Пострадавших госпитализировали с травмами.

Напомним, в декабре 2010-го года автомобиль уже таранил Троицкий мост с выносом секции ограждения.

В 5 января 2016 года другой автомобиль практически на этом же месте врезался в ограничительный столб ограды Троицкого моста. За рулем была женщина. То, что она не пострадала, пользователи соцсетей называли «рождественским чудом».

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