Псковская область и киностудия «Ленфильм» заключили соглашение о сотрудничестве

Вопросы сотрудничества Псковской области и киностудии «Ленфильм» обсудил губернатор региона Михаил Ведерников с гендиректором кинокомпании Эдуардом Пичугиным и председателем Совета директоров, режиссером и продюсером Федором Бондарчуком. Трехсторонняя встреча состоялась 15 ноября на площадке ежегодного 7-го Санкт-Петербургского международного культурного форума. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Одно из направлений совместной работы — развитие кинопроизводства на территории Псковской области. Это позволит создать условия для привлечения дополнительных российских и зарубежных инвестиций в экономику региона за счет подготовки, проведения съемок и монтажа фильмов на территории области.

При поддержке областных властей «Ленфильм» планирует открыть филиал в Псковской области. Обсуждался и вопрос создания в Пскове экспозиции легендарной киностудии.

Еще один перспективный совместный проект — международный кинофестиваль, который включен в программу проведения Ганзейских дней Нового времени в Пскове в 2019 году. Этот вопрос предварительно прорабатывался с Министерством культуры и сегодня в рамках трехсторонней встречи стороны детально обсудили концепцию предстоящего мероприятия под рабочим названием «Западные ворота».

По итогам переговоров губернатор региона Михаил Ведерников и гендиректор АО «Киностудия «Ленфильм» Эдуард Пичугин в присутствии Федора Бондарчука подписали соглашение о сотрудничестве.