Псковичи вошли в шестерку лучших по итогам IV Летнего фестиваля ГТО в Артеке

В Международном детском центре «Артек» состоялась церемония закрытия IV Летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди школьников. Фестиваль проводили осенью, а летний потому, что соревновались атлеты в летних видах спорта.

В соревнованиях приняли участие лучшие и наиболее физически подготовленные юные физкультурники из 83 регионов страны, всего 654 человека.