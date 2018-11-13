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Спорт

Псковичи вошли в шестерку лучших по итогам IV Летнего фестиваля ГТО в Артеке

13 ноября 2018 года, 09:45

В Международном детском центре «Артек» состоялась церемония закрытия IV Летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди школьников. Фестиваль проводили осенью, а летний потому, что соревновались атлеты в летних видах спорта.

В соревнованиях приняли участие лучшие и наиболее физически подготовленные юные физкультурники из 83 регионов страны, всего 654 человека.

На летнем фестивале ГТО наша область впервые в десятке.
Фото Центра спортивной подготовки Псковской области.
В состав команды Псковской области вошли Александра Голубкова (Великолукский район), Анастасия Голубева (Кунья), Роман Прошкин (Дно), Артём Григорьев (Псков), Лия Образцова (Остров), Кирилл Лептюхов (Новосокольники), Ксения Богданова и Андрей Лопатенков (Великие Луки).

Нынешний фестиваль оказался самым успешным для нашей команды — псковичи заняли 6-е место в спортивной программе в общекомандном зачете (3103 очка).

Команда Псковской области заняла 1-е место в метании мяча. Анастасия Голубева в метании мяча стала абсолютной победительницей фестиваля. 

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