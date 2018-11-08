На уникальную выставку в Москве попали восемь картин из Псковского музея

Восемь картин из собрания Псковского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника принимают участие в уникальной экспозиции «Сокровища музеев России» в Москве. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Выставка открылась в Центральном выставочном зале «Манеж» и собрала около 280 экспонатов из 50 музеев страны.

Из Пскова в Москву направлены полотна 19–20 веков: «Возмущение слобод против бояр» Б. М. Кустодиева, «Портрет княгини Барятинской» В. Л. Боровиковского, «Еловый лес» И. И. Шишкина, «Портрет В. К. Ксении Александровны» В. А. Серова, «Автопортрет» Л. О. Пастернака, «Олонецкий дед» Б. Д. Григорьева, «Женский портрет» Р. Р. Фалька и «Интерьер» С. Ю. Жуковского. Многие из них являются постоянными «гостями» выездных выставок. Например, «Олонецкий дед» Бориса Григорьева с 28 сентября 2017 года по 14 января 2018 года был показан на выставке «Некто 1917» в Третьяковской галерее в Москве.

На выставке представлена история российского искусства во всем его многообразии, начиная с икон и парсун 17 века и заканчивая полотнами великих художников: К. П. Брюллова, А. Г. Венецианова, О. А. Кипренского, В. А. Тропинина, И. К. Айвазовского, И. И. Левитана, И. Е. Репина, В. А. Серова, Б. М. Кустодиева, И. И. Машкова, А. А. Дейнека и многих других. Экспонаты представляют все жанры живописи: портрет (дворянский, мещанский, крестьянский), пейзаж, городской пейзаж, исторические полотна.

В рамках экспозиции для всех возрастных групп будет организована насыщенная экскурсионная и образовательная программа, подготовленная Министерством культуры РФ, историческим парком «Россия — Моя история», Государственной Третьяковской галереей и Государственным музейно-выставочным центром «РОСИЗО». Также будет издан иллюстрированный каталог.

Выставка продлится до 25 ноября.