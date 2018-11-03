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Транспорт

Дополнительные «Ласточки» пустят между Псковом и Петербургом 3 и 5 ноября

3 ноября 2018 года, 10:24

На период ноябрьских праздников по маршруту «Псков — Санкт-Петербург» будут курсировать дополнительные скоростные поезда «Ласточка», сообщили в Государственном комитете Псковской области по транспорту.

Из Санкт-Петербурга 3 и 5 ноября состав отправится в 12.45 (с прибытием в Псков в 16.15). В эти же дни из Пскова дополнительный поезд пойдет в 11.45 и прибудет на Балтийский вокзал в 15.15.

В связи с корректировкой расписания в период ноябрьских праздников 3 ноября таже изменится расписание движения электрички по маршруту «Псков-Луга». Со станции Луга состав отправится в 13.35 с прибытием в Псков в 16.50. По маршруту следования пригородного поезда предусмотрены остановки в Серебрянке, Лямцево, Плюссе, Стругах Красных, Владимирском лагере, Лопатино, Новоселье, Молоди, Торошино, Любятово.

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