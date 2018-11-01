Николай Киянец: Повышение стоимости проезда – вынужденная мера, жизненная необходимость

Стоимость проезда в общественном транспорте в Пскове будет повышаться поэтапно, сообщает пресс-служба администрации Псковской области, ссылаясь на генерального директора ГППО «Псковпассажиравтотранс» Николая Киянца.

В частности, с 10 ноября стоимость билета на разовую поездку на городских маршрутах в Пскове вырастет только на 2 рубля (до 25 рублей), не достигнув предельно установленного тарифа. При этом стоимость месячного проездного билета увеличена не будет. Ожидается, что в дальнейшем стоимость разового проезда будет меняться не раньше начала следующего года.

«Повышение стоимости проезда – вынужденная мера, жизненная необходимость. Это позволит спасти государственное предприятие от закрытия. Существуют серьезные объективные предпосылки для такого решения», – отметил Николай Киянец и добавил, что с весны только стоимость топлива возросла на 20%, а это 30% – от общей суммы затрат всего автотранспортного предприятия.

Николай Киянец также обратил внимание, что необходимость повышения проезда на маршрутах регулярного автобусного сообщения в регионе давно назрела. Он привел в пример опыт соседних регионов, где стоимость проезда в городских автобусах уже давно увеличена, хотя уровень затрат у всех автотранспортных предприятий примерно одинаков.