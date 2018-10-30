Спорткомплекс «Айсберг» с искусственным льдом открылся в Великих Луках

В Великих Луках торжественно открыли комплекс «Айсберг». Объект включает в себя тренажерные залы, два бассейна и первую в истории южной столицы региона ледовую арену с крытым искусственным льдом.
После торжественной части на ледовой арене стартовал хоккейный товарищеский матч между сборными города Велики Луки и южных районов области. Почетное право символического вбрасывания шайбы предоставили первому заместителю губернатора Псковской области Вере Емельяновой и главе города Великие Луки Николаю Козловскому.
Затем вице-губернатор осмотрела спортивный объект. Она посетила тренировку по плаванию для малышей и взрослых, пообщалась со спортсменами в тренажерных залах.
Отдельные слова благодарности Вера Емельянова адресовала партнерам из компании «Газпром» и вручила благодарственное письмо губернатора заместителю генерального директора по капитальному строительству «Газпроминвестгазификация» Вадиму Навоенко.
Исторический момент: в Луках появился искусственный лед.
Фото пресс-службы администрации Псковской области.
Добавим, что бассейны размером 10 на 6 метров и 25 на 13,5 метра предназначены для обучения плаванию, тренировок и оздоровительных занятий. Они оборудованы подъемниками для маломобильных. Тренажерные залы оснащены современным оборудованием испанского производителя для пловцов, велосипедистов и любителей здорового образа жизни.