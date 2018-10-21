Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Михаил Ведерников поздравил работников дорожной отрасли с профессиональным праздником

21 октября 2018 года, 09:21

Уважаемые работники и ветераны дорожного хозяйства Псковской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Дороги — ключевая часть транспортной инфраструктуры любого государства, и от их развития зависит как рост экономики, так и уровень обороноспособности страны.

Российские дорожники доказали, что могут успешно работать в любых климатических условиях: жаркой степи и ледяной тундре. Их руками за последние годы построены объекты, которые не имеют аналогов в нашей истории: мост на остров Русский, Западный скоростной диаметр Санкт-Петербурга, Крымский мост и многие другие.

Псковская область также развивает свою автодорожную сеть крупными инфраструктурными объектами. В Великих Луках практически построен путепровод через железнодорожные пути, а в Пскове идет строительство Северного обхода. Кроме того, мы делаем все возможное для увеличения объема финансирования на ремонт и содержание региональных и муниципальных дорог.

Спасибо вам за самоотверженный труд и готовность работать на благо региона. Убежден, что вместе мы добьемся еще больших результатов, достойно продолжая трудовые традиции Псковской области.

Желаю вам успехов и всего самого наилучшего!

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников.


  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Псковичи отмечают праздник стрит-артом
Полицейские ищут пропавшего жителя Печорского района
Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Днем народного единства
Сегодня в воркаут-центре пройдет день открытых дверей
Губернатор представил вариант флага с традиционным псковским орнаментом
Сегодня отмечают День народного единства
Псковский полицейский принимает участие в финальном этапе Всероссийского конкурса «Народный участковый»
В Великих Луках полиция раскрыла кражу мобильного телефона
Чемпионат по дворовому футболу открывается сегодня в Пскове

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество
2 ноября 10:46

Не могу молчать

Отсутствие урн, неухоженный мемориал, очередь в дневной стационар — не мирится с беспорядком и бесхозяйственностью 81-летняя псковичка

Общество
30 октября 16:52

В штыки

Чиновники два дня решали, кто должен приводить в порядок солдата Первой мировой на набережной (ВИДЕО)

Общество
30 октября 12:13

Наведём порядок

11 важных вопросов о новой системе сбора и утилизации мусора