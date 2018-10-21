Михаил Ведерников поздравил работников дорожной отрасли с профессиональным праздником

Уважаемые работники и ветераны дорожного хозяйства Псковской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Дороги — ключевая часть транспортной инфраструктуры любого государства, и от их развития зависит как рост экономики, так и уровень обороноспособности страны.

Российские дорожники доказали, что могут успешно работать в любых климатических условиях: жаркой степи и ледяной тундре. Их руками за последние годы построены объекты, которые не имеют аналогов в нашей истории: мост на остров Русский, Западный скоростной диаметр Санкт-Петербурга, Крымский мост и многие другие.

Псковская область также развивает свою автодорожную сеть крупными инфраструктурными объектами. В Великих Луках практически построен путепровод через железнодорожные пути, а в Пскове идет строительство Северного обхода. Кроме того, мы делаем все возможное для увеличения объема финансирования на ремонт и содержание региональных и муниципальных дорог.

Спасибо вам за самоотверженный труд и готовность работать на благо региона. Убежден, что вместе мы добьемся еще больших результатов, достойно продолжая трудовые традиции Псковской области.

Желаю вам успехов и всего самого наилучшего!

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников.