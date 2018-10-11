Спектакль «Река Потудань» примет участие в Платоновском фестивале искусств

Псковский театр драмы им. А.С. Пушкина получил приглашение на участие в Международном Платоновском фестивале искусств со спектаклем «Река Потудань». В первой половине июня 2019 года в Воронеже пройдет уже девятый по счету фестиваль. В год 120-летия со дня рожденья Андрея Платонова, на родине великого писателя выступят лучшие театры мира. Традиционно его программа состоит из направлений «Театр», «Музыка», «Выставки» и «Литература» и представляет собой собрание ярчайших явлений и имён современной российской и мировой культуры. Об этом «Псковской правде» сообщили в областном комитете по культуре.

Фестиваль, названный именем выдающегося прозаика XX века Андрея Платонова, проходит на его родине с 2011 года. В специальную «Платоновскую программу» входят проекты, созданные на основе произведений писателя или созвучные его духу и эпохе.

Основатель и художественный руководитель Платоновского фестиваля искусств – Михаил Бычков, театральный режиссёр, создатель и художественный руководитель Воронежского Камерного театра. Фестиваль создавался при поддержке губернатора Воронежской области Алексея Гордеева.

С момента основания Платоновский фестиваль следует своей главной цели: открыть Воронежу большой мир искусства и открыть миру Воронеж. За восемь лет в провинциальном городе на юге России были показаны спектакли Роберта Уилсона и Михаэля Тальхаймера, Филиппа Жанти и Даниэле Финци Паски, Деклана Доннеллана и Эймунтаса Някрошюса, Пиппо Дельбоно и Корнеля Мундруцо, Анжелена Прельжокажа и Уэйна МакГрегора, Анатолия Васильева и Римаса Туминаса, Льва Додина и Оскараса Коршуноваса, Андрея Могучего и Юрия Бутусова… В Воронеж приезжали немецкий театр «Берлинер Ансамбль», парижский «Буфф дю Нор», Нидерландский театр танца, британский «Сэдлерс Уэллс» и многие другие.

Этот форум стал одним из самых масштабных и содержательных фестивалей искусств в России. Только в 2018 году на его событиях побывало более 100 000 зрителей из разных городов. А количество зрителей за все годы проведения Платоновского фестиваля достигает отметки полмиллиона.