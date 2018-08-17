Михаил Ведерников: Все заинтересованы в том, чтобы Псковская ГРЭС продолжала работать

Перспективы использования мощностей Псковской ГРЭС обсудил врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников с руководством ПАО «ОГК-2». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Михаил Ведерников подчеркнул, что за поддержкой в сохранении и развитии Псковской ГРЭС после 2021 года обратился к президенту России Владимиру Путину. В качестве возможного варианта он предложил присвоить прилегающей территории статус особой экономической зоны, что позволит создать выгодные условия для инвесторов и послужит толчком к развитию самой ГРЭС.

«Владимир Владимирович нашу инициативу поддержал. Соответствующее обращение с позитивной резолюцией Президента уже направлено в правительство Российской Федерации», — рассказал руководитель региона.

Также врио главы региона еще раз обозначил свое видение перспектив предприятия. По его мнению, наряду с ОЭЗ «Моглино» и Промышленным электротехническим кластером, у Псковской ГРЭС есть все шансы стать еще одной перспективной инвестиционной площадкой и точкой роста не только района, но и экономики всего региона.

«На сегодня как минимум две компании готовы зайти на площадку ГРЭС и вложить в создание новых производств порядка 20 млрд рублей», — напомнил Михаил Ведерников.

Управляющий директор ПАО «ОГК-2» Артем Семиколенов со своей стороны сообщил, что руководство компании, принимая во внимание значимость станции для региона, приняло решение об участии в конкурентном отборе мощности на 2022 год и до сентября этого года документы на отбор будут представлены. Также собственник готов оказывать активное содействие в поиске решений по дальнейшей судьбе электростанции.

«Наша главная задача — сохранить уникальный коллектив станции и выполнить все социальные обязательства», — сказал Артем Семиколенов.

Он также заверил, что предприятие продолжит обеспечивать теплом поселок Дедовичи и по просьбе трудового коллектива и в ответ на обращение областных властей намерено реконструировать спортивный зал, в котором смогут заниматься члены семей работников станции и жители поселка.

Дальнейшая проработка вариантов развития объекта будет идти в рамках рабочей группы с участием представителей ПАО «ОГК-2», Псковской ГРЭС, администрации региона и Дедовичского района. Выработанный и согласованный перспективный план развития территории будет представлен в правительство РФ.

«Мы в этом вопросе союзники, и все заинтересованы в том, чтобы станция продолжала работать, а территория развивалась», — подытожил обсуждение врио губернатора Михаил Ведерников.