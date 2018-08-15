Хорошо поговорили

Во вторник, 14 августа, президент Владимир Путин встретился с врио губернатора Псковской области Михаилом Ведерниковым. Безусловно, разговор с главой государства тут же начали рассматривать к привязке к губернаторской избирательной кампании в регионе. Однако контекст встречи в Ново-Огарёво выходит далеко за рамки выборов.

О том, что Михаил Ведерников будет встречаться с президентом было секретом полишинеля. Владимир Путин накануне региональных выборов лично общается со всеми врио глав субъектов Федерации, которых он назначил в последнее время. Поэтому открытым был только вопрос о том, когда эта встреча состоится.

Сценарий общения с президентом тоже, в общем-то, был заранее понятен, так как давно отработан: Владимир Путин спрашивает о каких-то реперных для региона проблемах, глава региона — отвечает. Как правило, именно эту часть встречи и отражает протокольная стенограмма, публикуемая по итогам общения на сайте главы государства. За кадром остается часть встречи, посвященная вопросам, с которыми руководители регионов приезжают заручиться поддержкой президента.

Между тем, встреча Владимира Путина и Михаила Ведерникова среди подобных все-таки выделяется. Президент продемонстрировал не только внимательное отношение к вопросам региона, но и готовность поддержать предложения по их решению представителя своей команды.

«Проблем много у вас, и они достаточно остро стоят перед областью. Поэтому нужно на них сосредоточить свое внимание. И самое главное — это, конечно, необходимость увеличения доходов граждан. Это совершенно очевидная вещь. Демографические проблемы у вас достаточно острые. Надо посмотреть, что с медициной происходит, проанализировать, и нужно сделать предложения», - сказал глава государства, начиная общение с врио губернатора Псковской области.

Слова Владимира Путина стоит рассматривать как обозначение ключевых вопросов, над решением которых Михаилу Ведерникову в случае победы на выборах предстоит работать в первую очередь. Фактически Путин задал Ведерникову повестку дня — и она четко коррелирует, во-первых, с теми задачами, которые президент ставил перед врио губернатора на их встрече в октябре 2017 года, и, во-вторых, со стратегическими посылами нового «майского» указа главы государства.

Кроме того, четко обозначив региональную проблематику, Владимир Путин не только показал полное владение ситуацией в Псковской области, но и, можно сказать, продекларировал те направления, по которым федеральный центр будет оказывать региону весомую поддержку. Верно ли наше предположение, предстоит убедиться весьма скоро. Предпосылки для этого есть.

«С января 2018 года мы выполняем все параметры майских Указов Президента 2012 года, активно включились в подготовку и реализацию задач по 204-му Указу. Создали региональный стратегический совет и уже направили по всем двенадцати направлениям работы в федеральные Министерства и ведомства свои предложения от региона», - сообщил президенту Михаил Ведерников.

Отдельную часть своего доклада врио губернатора посвятил решению вопроса транспортной доступности Псковской области. Напомним, Михаилу Ведерникову удалось договориться о восстановлении авиасообщения Пскова с Москвой, а в перспективе - и другими городами страны, с авикомпанией «Азимут». Полеты начнутся в октябре, пока четыре раза в неделю, билеты по весьма конкурентной цене уже в продаже. Кроме того, с начала августа между Псковом и Санкт-Петербургом начал курсировать скоростной поезд «Ласточка». По нашей информации, к утреннему поезду вскоре добавится еще и вечерний — так что ездить в Питер и назад у псковичей получится одним днем. И в том, и в другом случае — к услугам жителей Псковской области новая, современная техника: новенькие отечественные самолеты «Супер Джет» и современный, комфортный поезд.

Другие позитивные итоги встречи, которые остались за рамками протокольной стенограммы, косвенно подтвердил и сам Михаил Ведерников. В частности, речь идет о Дедовичской ГРЭС. «Удалось заручиться поддержкой по другим важным для региона вопросам. В частности, попросил оказать содействие в сохранении Дедовичской ГРЭС и присвоении прилегающей к ней территории статуса ОЭЗ, что позволит ее резидентам пользоваться преференциями и федеральными налоговыми льготами», - написал в своем Инстаграм Ведерников.

Решение этого вопроса, без преувеличения, касается не только Дедовичей. Фактически речь идет о возможном появлении в Псковской области еще одной особой экономической зоны, а, значит — и еще одной точки роста экономики региона.

Кроме того, глава региона отдельно доложил о сложностях с подготовкой к отопительному сезону в Острове-3 и невозможности принять имущество Минобороны на баланс муниципалитета в том виде, что есть сейчас. «Вопрос об оказании дополнительной финансовой помощи региону на ремонт и приведение имущества в нормативное состояние будет рассмотрен в ближайшее время», - отметил врио губернатора.

И, наконец, «Псковская область получит дополнительную помощь на ремонт и оснащение нескольких школ и учреждений культуры». «В их числе второй корпус школы №6 в Великих Луках и детская музыкальная школа №1 в Пскове», - написал Михаил Ведерников.

Учитывая, что на встречу к президенту просто с просьбами не ходят — за каждой из обозначенных проблем, как правило, уже есть проект проработанных решений, - то можно ожидать, что обозначенные проблемы действительно будут решены оперативно. Конечно, с поправкой на то, что некоторые из них затрагивают крупные федеральные ведомства и корпорации, такие, как Министерство обороны и «Газпром».

Напомним, что до встречи с Михаилом Ведерниковым Владимир Путин уже сделал шаги по поддержки Псковской области. В частности, региона касались сразу два указа, подписанных в последние дни президентом. Один — о «Псковавиа», который развязал региональным властям руки по привлечению в компанию инвестиций, и второй — о 20-летней годовщине гибели 6-й роты.

Это и итоги встречи - свидетельство в пользу того, что поддержка президентом представителя своей команды в Псковской области продолжится и дальше, а сам регион находится в зоне пристального внимания президента.