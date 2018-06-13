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Спорт

Псковские футболисты будут подавать мячи в финальном матче FIFA 2018

13 июня 2018 года, 14:00

Юные псковские футболисты команды «Стрела» готовятся к финалу Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Ребята стали победителями всероссийского массового футбольного турнира «Кожаный мяч» среди детских команд в старшей группе (14-15 лет). В качестве награды они получили уникальную возможность подавать мячи сильнейшим футболистам мира в финальном матче FIFA 2018. Главная игра Чемпионата состоится 15 июля на московском стадионе «Лужники». Псковские футболисты-любители будет единственными в своей роли на этом матче.

- Мы получили инструкцию, в которой регламентировано каждое действие во время игры. Уже состоялись три тренировки в Москве. Также проходим необходимую аккредитацию. 14 игроков нашей команды будут работать непосредственно в финале, еще 2 - на других матчах, - рассказал Игорь Баскаков.

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