Боец Руслан Шамилов одной левой победил обладателя Кубка Москвы

В Санкт-Петербурге прошел международный турнир M-1 Challenge 92, где великолукский боец ММА Руслан Шамилов одержал победу над Денисом Тюлюлиным, обладателем Кубка Москвы по тайскому боксу.
В Санкт-Петербурге прошел международный турнир M-1 Challenge 92, где великолукский боец ММА Руслан Шамилов одержал победу над Денисом Тюлюлиным, обладателем Кубка Москвы по тайскому боксу.
Отметим, что за боем наблюдал врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников, который как раз в этот день посещал Петербургский международный экономический форум — 2018. «Это была настоящая схватка! Яркая, бескомпромиссная, с полной самоотдачей. Соперник у нашего бойца был достойный, но Руслан бился, не жалея себя, без оглядки на травму, боролся и победил! Вот он — настоящий спортивный характер!» — написал Ведерников на своей странице в Instagram.