Боец Руслан Шамилов одной левой победил обладателя Кубка Москвы

Бойцы провели упорный трехраундовый поединок, переходя в напор уже на первых минутах боя и нанося сумасшедшие удары друг другу. До самого конца поединка сохранялась интрига: кто же все-таки уйдет с победой. Раздельным решением судей победу все же одержал Руслан Шамилов. Тем самым он заполучил для себя пятую профессиональную победу. И это несмотря на то, что Руслан выступал с серьезной травмой правой руки и вел бой практически одной левой.

Отметим, что за боем наблюдал врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников, который как раз в этот день посещал Петербургский международный экономический форум — 2018. «Это была настоящая схватка! Яркая, бескомпромиссная, с полной самоотдачей. Соперник у нашего бойца был достойный, но Руслан бился, не жалея себя, без оглядки на травму, боролся и победил! Вот он — настоящий спортивный характер!» — написал Ведерников на своей странице в Instagram.