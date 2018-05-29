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Спорт

Боец Руслан Шамилов одной левой победил обладателя Кубка Москвы

29 мая 2018 года, 14:55

В Санкт-Петербурге прошел международный турнир M-1 Challenge 92, где великолукский боец ММА Руслан Шамилов одержал победу над Денисом Тюлюлиным, обладателем Кубка Москвы по тайскому боксу.

Шамилов добивается пятой победы подряд.
Фото из личного профиля Михаила Ведерникова
Бойцы провели упорный трехраундовый поединок, переходя в напор уже на первых минутах боя и нанося сумасшедшие удары друг другу. До самого конца поединка сохранялась интрига: кто же все-таки уйдет с победой. Раздельным решением судей победу все же одержал Руслан Шамилов. Тем самым он заполучил для себя пятую профессиональную победу. И это несмотря на то, что Руслан выступал с серьезной травмой правой руки и вел бой практически одной левой.

Отметим, что за боем наблюдал врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников, который как раз в этот день посещал Петербургский международный экономический форум — 2018. «Это была настоящая схватка! Яркая, бескомпромиссная, с полной самоотдачей. Соперник у нашего бойца был достойный, но Руслан бился, не жалея себя, без оглядки на травму, боролся и победил! Вот он — настоящий спортивный характер!» — написал Ведерников на своей странице в Instagram. 

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