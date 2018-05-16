XXV выставка «ПсковЭКСПО-2018» будет работать с 17 по 19 мая

17 мая в Пскове на стадионе «Машиностроитель» откроется XXV универсальная выставка с международным участием «ПсковЭКСПО-2018», сообщил «Псковской правде» директор Северо-Западного Центра социологии и маркетинга (ЦСМ) Валерий Тюменцев.

В этом году помимо собственно промышленной площадки «ПсковЭКСПО» и выставки-ярмарки «Шесть соток» в павильоне на «Машиностроителе» в течение трёх дней будет работать форум «СтройДом», в котором примут участие представители строительной индустрии. Все участники форума «СтройДом» получили от Фонда гарантий и развития предпринимательства компенсацию затрат на участие в «ПсковЭКСПО» в размере 6,5 тысяч рублей.

Отметим, что порядка 30% предпринимателей впервые примут в ней участие. В этом году на «ПсковЭКСПО» прибудут 138 предприятий и производителей. Будут представлены, в том числе, порядка десяти компаний из Эстонии, Латвии и Белоруссии. Сбор заявок продолжается и завершится сегодня в 18:00, поэтому организаторы полагают, что количество участников возрастёт. Основной контингент выставки составляют малые и микропредприятия. В будушем для псковского бизнеса планируется организовать своего рода школу по подготовке к участию в выставке «ПсковЭКСПО».

Валерий Тюменцев обратил внимание, что ежегодно стенды «ПсковЭКСПО» успевают увидеть порядка 5-8 тысяч. Таким образом, за всё время её существования экспозицию посетили порядка 200 тысяч человек.

Открытие выставки 17 мая ознаменует полёт аэростата, который призван символизировать слоган экспозиции «25 лет движения вверх». В течение трёх дней каждый сможет осуществить свою мечту и подняться в воздух на воздушном шаре. Для гостей также будет работать клуб виртуальной реальности, состоятся заезды на минимотоциклах для детей 5-12 лет и другие необычные развлечения. «На выставке можно будет провести весь день и не соскучиться», - заверил Валерий Тюменцев.

Организаторы «ПсковЭКСПО» подготовили для псковичей праздничную лотерею, розыгрыш состоится в последний день выставки, 19 мая в 13:00. Главный подарок - отдых в Эстонии.

Также с 17 по 27 мая будет проходить конкурс для журналистов. Все публикации, которые выйдут в СМИ и соцсетях в этот период, будут оценены, а автор лучшей получит приз в размере 5 тысяч рублей.