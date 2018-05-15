Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Культура

Новым директором Псковского музея-заповедника стал Сергей Сарченков

15 мая 2018 года, 14:49

Сергей Сарченков избран новым директором Псковского государственного объединенного историко-архитектурногои художественного музея-заповедника.

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областной администрации, он стал победите-лем конкурса на замещение вакантной должности руководителя учреждения.

Ранее Сергей Сарченков исполнял обязанности директора Псковского музея-заповедника, до этого являлся первым заместителем руководителя.
Фото Андрея Степанова

Напомним, его предшественник Юрий Киселев покинул пост директора Псковского музея-заповедника по собственному желанию в феврале 2018 года. Он занял должность заместителя директора музея по научно-исследовательской и экспозиционно-выставочной работе.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

С нового учебного года в ПсковГУ начнется подготовка врачей общей практики
У Красногородского дома культуры появится свой микроавтобус «ГАЗель»
Бетховена, Грига и Бизе исполнят в Пскове на концерте «Музыка ночи»
У псковичей осталось 2 дня для подачи заявок на спортивный праздник «Маленький чемпион»
Псковское ралли оценило свой вклад в туриндустрию Псковской области в 15 миллионов рублей
Стены и фундамент ремонтируют в соборе Рождества Богородицы Снетогорского монастыря
Пловцы cпортшколы «Барс» успешно выступили на первенстве по плаванию в Белгороде
Новые вакансии предлагает Росгвардия жителям Псковской области
Огинский и Борисенкова стали победителями на домашнем чемпионате России

Комментарии

Авторизация
No comments

Культура / Событие
15 мая 15:47

Под сенью короны

Две дюжины псковичек поборются за звание первой красавицы города

Культура / Событие
8 мая 17:00

Май. Танки в городе

Как добраться до места построения Бессмертного полка через перекрытия, во сколько приходить на парад и где дадут фейерверк

Культура / Событие
3 мая 09:58

По красоте

После конкурса участницы «Миссис Псков» обзаводятся долгожданным потомством, открывают свой бизнес и снова приходят на кастинг