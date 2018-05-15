Новым директором Псковского музея-заповедника стал Сергей Сарченков

Сергей Сарченков избран новым директором Псковского государственного объединенного историко-архитектурногои художественного музея-заповедника.
Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областной администрации, он стал победите-лем конкурса на замещение вакантной должности руководителя учреждения.
Ранее Сергей Сарченков исполнял обязанности директора Псковского музея-заповедника, до этого являлся первым заместителем руководителя.
Фото Андрея Степанова
Напомним, его предшественник Юрий Киселев покинул пост директора Псковского музея-заповедника по собственному желанию в феврале 2018 года. Он занял должность заместителя директора музея по научно-исследовательской и экспозиционно-выставочной работе.