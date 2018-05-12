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Политика

В сети появилось фото качели-убийцы, унесшей жизнь великолукского мальчика

12 мая 2018 года, 10:02

В сети появилось фото качелей, убивших ребенка в Великих Луках.

Также один из участников группы "Жесть по-псковски" поделился подробностями происшествия: "девочки катались на качелях, к ним мальчик подошёл, а потом по неосторожности голову просунул между стойками. Качели попали ему по шее, умер до приезда скорой".

Напомним, что трагедия произошла в Великих Луках вечером, 11 мая. На детской площадке умер 8-летний ребенок. По одной из версий, происшествие связано с катанием на качелях.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Качели в Великих Луках.
Фото из группы «Жесть по-псковски».
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