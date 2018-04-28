Известный ресторатор открыл в центре Санкт-Петербурга ресторан «Скобарь»

В Санкт-Петербурге на улице Рубинштейна открылся ресторан русской кухни «Скобари», сообщает restoclub.ru. Проект запустил петербургский ресторатор Александр Затуливетров.

«Скобари — это обобщенное название жителей Пскова, суровых и мужественных», поясняет значение слова для незнающих сайт. Псковскую идею продолжили в меню и в интерьере. Кухню в «Скобарях» ставил настоящий пскович Михаил Дмитриев, с которым ресторатор уже открывал заведения «МыЖеНаТы», «Бутербродский bar». Вдохновение Михаил Дмитриев черпал из псковской кухни, осовременив традиционные рецепты. Получилась смесь русских, белорусских и эстонских кулинарных традиций.

Пространство ресторана оформили аскетично, чтобы соответствовать образу и характеру скобаря. Зал декорировали искусственным камнем, под потолком — массивные потолочные балки, повсюду — крестьянские предметы быта: коромысла, ухваты, ключи.

Ресторан на Рубинштейна Александр Затуливетров строил, «в режиме онлайн, в блоге на Restorating», сообщает портал.