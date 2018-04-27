ФК «Луки-Энергия» провел выездной матч с «Чертаново» в рамках 20-го тура первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ сезона-2017/18. «Черти» - явные лидеры сезона, но наш голкипер Артём Загребин и в этом матче был непробиваем, став героем встречи. С учетом двух заключительных осенних матчей Загребин не пропускает уже в пяти кряду, и его сухая серия составляет 491 минуту игрового времени. Это третий результат в турнире группы «Запад». Более 500 минут только у голкипера «Пскова-747» Михаила Малышева – 504, однако его серия прервана. Также отметим, что «Луки» весной не проигрывали, заработав в трех матчах 7 очков.

С сухого матча начал свою серию после перерыва Денис Долгий. Вратарь «747» вышел в основе вместо Михаила Малышева в матче против заведомого аутсайдера – «Знамени Труда», но в отдельных эпизодах проявил внимательность. В ветреную весеннюю погоду Псков одолел орехо-зуевцев со счетом 4:0 – усилиями Антона Шишаева, дважды Николая Шикова и Андрея Почипова, открывшего счет забитым мячам после возвращения. Травму в игре получил защитник Игорь Курбанов.

После 20 тура у «747» 31 очков и 8-я строчка в турнирной таблице. Впереди 6 игр и до пятой строчки всего 4 пункта. У великолукской команды 23 очка и 10-е место с отрывом от ближайшего преследователя (питерского «Динамо – 2») в 4 очка. На данный момент у команд различные турнирные цели, но очная встреча на стадионе «Экспресс» в пятницу станет для «Энергии» хорошим шансом проявить себя, учитывая усиление команды накануне возобновления первенства.