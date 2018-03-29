Поэтам и писателям Псковской области напоминают о конкурсе «Словенское поле — 2018»

Продолжается приём заявок на фестиваль «Словенское поле — 2018», который пройдет в Псковской области 27-29 июля. Об этом «Псковской правде» сообщили областном комитете по культуре.

Конкурс включает три номинации:

«Открытая номинация» – для всех участников, за исключением авторов, участвующих в номинации «Профи»;

Номинация «Профи» – для профессиональных авторов, в том числе членов литературных объединений и союзов;

Номинация «Словенские ключи» – для молодых поэтов (от 16 до 27 лет).

По итогам фестиваля «Словенское поле 2018» планируется издание сборника, в который войдут произведения победителей конкурса и избранные стихи участников фестиваля.

Фестиваль «Словенское поле» проводится в этом году в восьмой раз. Впервые он собрал поэтов в 2008 году, когда авторы и издатели московского литературного журнала «Поэзия. 21 век» предложили организовать поэтический праздник на Псковской земле. Участниками фестиваля в 2008 году стали восемь поэтов: авторы журнала «Поэзия. 21 век» и псковские литераторы.