Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия

Трое детей и четверо взрослых пострадали в лобовом ДТП под Стругами Красными

23 марта 2018 года, 09:48

23 марта около 5 утра на 222-м километре федеральной трассы Р-23 Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель — граница с Республикой Беларусь в Струго-Красненском районе Псковской области произошло ДТП. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

По предварительной информации, на участке федеральной автомобильной дороги Р-23 лоб в лоб столкнулись легковой автомобиль ВАЗ-2107 и автобус Mercedes-Benz.

Покрытие на участке автодороги в месте аварии было мокрое, обработанные противогололедными материалами. По словам специалистов, дорога на этом участке ровная, без выбоин и колеи.

В автобусе находились 50 человек, в том числе 20 детей. Пострадавшие (21 человек, из них 10 детей) были доставлены в Псковскую областную и детскую больницы, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Прокуратура потребовала оснастить необходимым оборудованием автомобили Струго-Красненской больницы
СК проверяет ДТП в Стругокрасненском районе, в котором пострадали дети
Сайт «Псковской правды» будет временно недоступен для пользователей
Телеведущая Оксана Федорова подарит тысячу детских книг псковским библиотекам
Долги работникам «Псковавиа» пообещали выплатить в течение апреля
Жанна Малышева: «Русский запад» набирает обороты и уже «не помещается» в библиотеке
Не пострадавших в аварии пассажиров белорусского автобуса уже везут в Санкт-Петербург
В общежитиях псковских студентов искали наркотики, но не нашли
По поручению главы региона туристам, пострадавшим на трассе Р-23, оказали помощь

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

На Киевском шоссе разбился автобус с детьми
Утром 23 марта в Стругокрасненском районе произошло лобовое столкновение автобуса из Белоруссии с ВАЗом. Есть пострадавшие.

Происшествия
27 февраля 10:45

Человек в огне

Сотрудники ГИБДД спасли от смерти псковича, загоревшегося от Вечного огня

Происшествия / ДТП
26 февраля 14:01

Выиграли право на жизнь

Ехали на конкурс, а оказались на обочине питерской трассы в перевернувшемся автобусе

Происшествия / Преступление
17 января 11:17

Бежаницкий маньяк

Тело ушедшей на урок вождения девушки нашли благодаря хлебной упаковке