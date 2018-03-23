Трое детей и четверо взрослых пострадали в лобовом ДТП под Стругами Красными

23 марта около 5 утра на 222-м километре федеральной трассы Р-23 Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель — граница с Республикой Беларусь в Струго-Красненском районе Псковской области произошло ДТП. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

По предварительной информации, на участке федеральной автомобильной дороги Р-23 лоб в лоб столкнулись легковой автомобиль ВАЗ-2107 и автобус Mercedes-Benz.

Покрытие на участке автодороги в месте аварии было мокрое, обработанные противогололедными материалами. По словам специалистов, дорога на этом участке ровная, без выбоин и колеи.

В автобусе находились 50 человек, в том числе 20 детей. Пострадавшие (21 человек, из них 10 детей) были доставлены в Псковскую областную и детскую больницы, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь