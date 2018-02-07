Футболисты «Луки-Энергии» приступили к интенсивным тренировкам

Спустя две недели после выхода из отпуска ФК «Псков-747» к тренировкам вернулся и ФК «Луки-Энергия». Тренерским штабом команды запланировано два трехнедельных сбора и третий двухнедельный, он будет носить более игровой характер. На первом сборе практически все дни футболисты будут работать в двухразовом режиме. Основной упор будет сделан на поднятие функциональной подготовленности наших игроков. Ежедневно по вечерам футболистов ждут тренировки на «Экспрессе».

На первом учебно-тренировочном сборе запланировано четыре спарринга. Первый контрольный матч уже состоялся. «Луки-Энергия» провели встречу в белорусском Бобруйске на базе ФК «Белшина» с могилевским «Днепром». Матч завершился вничью 1:1. Далее запланированы матчи с ЦРФСО из Смоленска и ФК «Строгино».

Не будет в команде Дмитрия Прошина, с которым расторгнут контракт. Он получил приглашение от эстонского клуба «Нарва Транс» – JK NarvaTrans, за который уже выступал ранее в 2016 году. Дмитрия туда пригласил 53-летний наставник Адьям Кузяев, знающий Прошина по пятилетней совместной работе в мурманском «Севере». На просмотре находится сейчас другой Дмитрий (фамилию которого в клубе не разглашают), который забил уже три мяча в товарищеских играх.