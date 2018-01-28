Михаил Ведерников вместе с псковичами попробовал блокадный хлеб

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В День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, 27 января, временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников стал участником акции «Хлеб той зимы», сообщает Pskov.ru. Вместе с псковичами на центральной улице областного центра в знак памяти о трагических событиях Великой Отечественной войны он попробовал блокадные 125 грамм хлеба, изготовленные по рецепту, максимально приближенному к оригиналу.

«Во время Великой Отечественной войны псковичи восприняли трагедию ленинградцев как свою. Местные партизаны оказали продовольственную помощь осажденному городу и отправили бесценный обоз через Ладожское озеро. Эти продукты спасли очень много жизней в самый тяжелый период блокады. И сегодня мы продолжаем восхищаться мужеством и героизмом защитников и жителей осажденного города, выстоявших перед фашизмом. Мы помним подвиг Города-Героя и чтим память погибших», — сказал Михаил Ведерников.

Организатором акции «Хлеб той зимы» выступило псковское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» при финансовое поддержке Фонда президентских грантов.

Напомним, что военная блокада Ленинграда войсками фашистской армии длилась 872 дня (с 8 сентября 1941 года по 27 сентября 1944 года) и привела к проблемам с отоплением в зимний период и массовому голоду населения города. В эти годы здесь погибли сотни тысяч мирных жителей. Но город выстоял. За массовый героизм и мужество в защите Родины в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, проявленные защитниками блокадного Ленинграда, согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР 8 мая 1965 года городу присвоена высшая степень отличия — звание Город-герой. Ежегодно в стране 27 января отмечается День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, который является Днём воинской славы России