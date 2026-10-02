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Общество

В Пскове ограничат движение из-за ярмарки «Осень-2026»

2 октября 2026 года, 11:11

Из-за областной сельскохозяйственной ярмарки «Осень-2026» в Пскове на день изменят схему движения и запретят парковку транспорта. Соответствующее постановление было опубликовано на сайте городской администрации 30 сентября.

В Пскове ограничат движение из-за ярмарки «Осень-2026»

Фото редакции

Проезд закроют в субботу, 3 октября, с 06:00 до 16:00.

Ограничения коснутся улицы Воровского – на отрезке от Красных Партизан до здания № 1 на площади Ленина, а также улицы Карла Маркса – от Пушкина до Воровского.

Объехать участки можно будет по улицам Красных Партизан, Некрасова и Пушкина.

Плюс к этому с 20:00 пятницы, 2 октября, до 16:00 субботы, 3 октября, на тех же отрезках запретят останавливаться и стоять – причем с обеих сторон улиц.

В администрации Пскова уточнили, что ограничения вводят ради безопасности дорожного движения и соблюдения технологии при проведении ярмарки.

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