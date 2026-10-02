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Общество / Здоровье

В Псковской межрайонной больнице начал прием новый кардиолог

2 октября 2026 года, 12:00

Штат поликлиники Псковской межрайонной больницы пополнился врачом-кардиологом. К приему пациентов приступила Полина Кирсанова. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Псковской области.

В Псковской межрайонной больнице начал прием новый кардиолог

Фото министерства здравоохранения Псковской области

Диплом ПсковГУ по специальности «Лечебное дело» Полина Кирсанова получила в 2024 году – и сразу с отличием. Еще во время учебы, на шестом курсе, она трудилась медицинской сестрой в кардиологическом отделении Островской межрайонной больницы, так что с будущей профессией знакомилась не по учебникам.

Дальше – целевое направление от Псковской межрайонной больницы и ординатура в Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медуниверситете по профилю «Кардиология». Практический опыт Полина Кирсанова набирала в известных клиниках Северной столицы: стажировалась в Региональном сосудистом центре Александровской больницы и работала врачом-стажером в Мариинской больнице.

К медицине Полина Кирсанова пришла еще со школьной скамьи – ей нравились химия и биология, а больше всего занимал вопрос, как устроен человек. Уже к выпускному классу она для себя решила: будет лечить людей и заботиться об их здоровье.

В облздраве подчеркнули, что появление молодого специалиста – заметное событие для больницы и хороший знак для всей системы здравоохранения Псковской области.

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