Бюджет Псковской области получил 1,9 млрд рублей имущественных налогов

С января по август текущего года в консолидированный бюджет Псковской области поступило 1,9 млрд рублей имущественных налогов. Об этом сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области, пишет Псковское агентство информации.

Эта сумма складывается из налогов на имущество организаций и граждан, а также транспортного и земельного налогов. Их доля в доходах бюджета региона составила 6,7%.

В общей же сложности за восемь месяцев текущего года регионального казна получила 28,7 млрд рублей, что на 1,5 млрд превышает показатель за аналогичный период 2025 года.

Почти все поступления – 99% – обеспечили НДФЛ, акцизы и другие перераспределяемые платежи, налог на прибыль, налоги на совокупный доход и имущественные налоги.