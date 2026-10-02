Средняя страховая пенсия в Псковской области выросла до 25,7 тысяч рублей

Пожилые жители Псковской области стали получать больше. Средний размер страховой пенсии по старости достиг размера в 25,7 тысяч рублей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Отделения СФР по Псковской области.

В январе выплаты проиндексировали на 7,6% – перерасчет затронул свыше 186 тысяч человек. В среднем прибавка составила около 1,8 тысячи рублей, но итоговая сумма у каждого своя и напрямую зависит от накопленных коэффициентов и трудового стажа.

Увеличение сложилось из двух составляющих.

Фиксированная выплата с января равна 9 тысяч 584,69 рубля, а стоимость одного пенсионного коэффициента выросла до 156,76 рубля.

Есть и еще одна хорошая новость для долгожителей: после 80 лет пенсия увеличивается автоматически. Надбавка приходит со следующего месяца после юбилея, причем без визитов в Отделение Социального фонда России.

Плюс к этому всем 80-летним получателям страховой пенсии по старости назначают ежемесячную доплату на уход – 1,4 тысячи рублей, тоже беззаявительно.