Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Средняя страховая пенсия в Псковской области выросла до 25,7 тысяч рублей

2 октября 2026 года, 11:37

Пожилые жители Псковской области стали получать больше. Средний размер страховой пенсии по старости достиг размера в 25,7 тысяч рублей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Отделения СФР по Псковской области.

Средняя страховая пенсия в Псковской области выросла до 25,7 тысяч рублей

Фото Дарьи Хватковой

В январе выплаты проиндексировали на 7,6% – перерасчет затронул свыше 186 тысяч человек. В среднем прибавка составила около 1,8 тысячи рублей, но итоговая сумма у каждого своя и напрямую зависит от накопленных коэффициентов и трудового стажа.

Увеличение сложилось из двух составляющих. 

Фиксированная выплата с января равна 9 тысяч 584,69 рубля, а стоимость одного пенсионного коэффициента выросла до 156,76 рубля.

Есть и еще одна хорошая новость для долгожителей: после 80 лет пенсия увеличивается автоматически. Надбавка приходит со следующего месяца после юбилея, причем без визитов в Отделение Социального фонда России. 

Плюс к этому всем 80-летним получателям страховой пенсии по старости назначают ежемесячную доплату на уход – 1,4 тысячи рублей, тоже беззаявительно.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Пскове арестовали двоих мужчин по делу о вымогательстве 1,5 млн рублей
В музее-усадьбе Н. А. Римского-Корсакова в Вечаше начала работу выставка «Умножающие красоту»
Под Себежем при пожаре в доме пострадали два человека
Эксперты Минэкономразвития оценивают новый турмаршрут Псковской области
612,8 тысяч пассажиров перевезла «Ласточка» между Псковом и Петербургом за девять месяцев
Районные газеты Псковской области читают 68% жителей муниципалитетов – Ведерников
Систему привлечения переселенцев из-за рубежа выстроили в Псковской области
Михаил Ведерников назвал ответственность ключевым трендом современной журналистики
Псков претендует на титул «Молодёжной столицы России – 2027»

Комментарии

Авторизация
No comments
Пока ничего не болит

Общество / Здоровье
19 октября 09:12

Пока ничего не болит

Почему диспансеризацию не стоит откладывать
Правила хорошего вида

Общество
15 октября 11:01

Правила хорошего вида

Как Псков наводит порядок в торговле и рекламе
«Кричит о помощи»

Общество / Образование
14 октября 14:34

«Кричит о помощи»

Псковские специалисты объяснили, как понять, что у ребёнка беда