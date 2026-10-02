Как Псковская область развивает малые города через историю, рассказал Михаил Ведерников

Губернатор Михаил Ведерников выступил на IV Форуме региональных отделений Российского исторического общества в Пскове и рассказал, как в регионе используют историко-культурное наследие для развития малых городов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

По словам главы региона, наследие должно работать на развитие территорий. Помогает в этом региональный закон о памятных датах: список значимых дней открыт, и с инициативой может выйти любой гражданин.

Яркий тому пример – деревня Самолва в Гдовском районе, ближайшая к предполагаемому месту Ледового побоища. К 800-летию Александра Невского там создали мемориальный комплекс, который открывали президент Владимир Путин и патриарх всея Руси Кирилл. За два года турпоток в районе вырос с 11 до 21 тыс. человек.

Отдельно губернатор остановился на Печорах, где преобразования приурочили к 550-летию Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.

«Можно было все радикально перестроить – и потерять то, ради чего сюда едут люди. Но мы выбрали другой путь: обновлять точечно, бережно, сохраняя облик и уклад, которые складывались веками», – подчеркнул Михаил Ведерников. В городе провели коммуникации, открыли паломнический центр, возродили иконопись.

За четыре года турпоток вырос с 36 до 72 тыс., а в прошлом году Печоры победили во всероссийском конкурсе муниципальных практик и получили 40 млн рублей.