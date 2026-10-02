Как Псковская область развивает малые города через историю, рассказал Михаил Ведерников

Губернатор Михаил Ведерников выступил на IV Форуме региональных отделений Российского исторического общества в Пскове и рассказал, как в регионе используют историко-культурное наследие для развития малых городов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.
Фото пресс-службы правительства Псковской области
По словам главы региона, наследие должно работать на развитие территорий. Помогает в этом региональный закон о памятных датах: список значимых дней открыт, и с инициативой может выйти любой гражданин.
Яркий тому пример – деревня Самолва в Гдовском районе, ближайшая к предполагаемому месту Ледового побоища. К 800-летию Александра Невского там создали мемориальный комплекс, который открывали президент Владимир Путин и патриарх всея Руси Кирилл. За два года турпоток в районе вырос с 11 до 21 тыс. человек.
Отдельно губернатор остановился на Печорах, где преобразования приурочили к 550-летию Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.
«Можно было все радикально перестроить – и потерять то, ради чего сюда едут люди. Но мы выбрали другой путь: обновлять точечно, бережно, сохраняя облик и уклад, которые складывались веками», – подчеркнул Михаил Ведерников. В городе провели коммуникации, открыли паломнический центр, возродили иконопись.
За четыре года турпоток вырос с 36 до 72 тыс., а в прошлом году Печоры победили во всероссийском конкурсе муниципальных практик и получили 40 млн рублей.
Фото пресс-службы правительства Псковской области
В Усвятах после тысячелетия строят мост и реставрируют объект культурного наследия, в Церковище работает Дом фольклора, а фестиваль «Знак русского» прошел уже в 22-й раз. В Идрице, чье название написано на Знамени Победы, мемориал строили всем миром, а проект «Рожденное Знамя на Псковской земле» собрал почти 2200 участников. По мнению Михаила Ведерникова, дата дает импульс, при этом нужен образ места – бренд, объединяющий территорию. Это видно на примере Пушкинских Го. 225-летие поэта собрало 60 тыс. человек, вокруг пушкинского имени развивается экономика округа, а турпоток с 2021 года вырос почти на 60%.
«У места появляется цельная, своя, ни на кого не похожая концепция. Держится она на смыслах, а находить и проверять их – работа историков», – прокомментировал глава региона. Отдельно он предложил, чтобы историки входили не только в экспертные советы, но и в комиссии по приемке значимых объектов.
Форум проходит на территории Псковской области уже в четвертый раз. В этот раз историки из 20 регионов России обсуждают развитие музеев, сохранение наследия, а также роль малых городов в укреплении российской идентичности.