В Великих Луках прошла стажировка для промышленников региона

Промышленники Псковской области собрались в Великих Луках на выездную региональную стажировку. Мероприятие прошло в четверг, 1 октября. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Среди участников были представители компаний с общей годовой выручкой 39 млрд рублей. Открыл встречу министр экономического развития области Андрей Михеев.

Промышленникам рассказали о мерах государственной поддержки – от финансовых инструментов вроде льготных кредитов, грантов, совместных займов и гарантий до нефинансовых, таких как аренда земли без торгов и помощь GR-специалистов.

Также речь шла об инструментах национального проекта по автоматизации, подходах к росту бизнеса за счет экспорта и принципах бережливого производства.

Завершилась стажировка блоком «Вопросы-ответы».

По итогам мероприятия участники получили конкретные работающие инструменты: где взять льготные деньги на оборудование, как оформить землю под производство, кто поможет с экспортом и как повысить производительность без лишних вложений.

Площадкой для встречи стал реализованный в Великих Луках инвестпроект. «Луки Парк» дал городу семейно-досуговый центр и функциональное пространство с высоким уровнем технического оснащения, подходящее для деловых мероприятий.