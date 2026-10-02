На 11,6% выросли страховые взносы в Псковской области

За восемь месяцев текущего года налоговые органы Псковской области собрали в государственные внебюджетные фонды 22,2 млрд рублей страховых взносов на обязательное социальное страхование. Об этом сообщили в УФНС России по региону.

Как пишет Псковское агентство информации, по сравнению с январем – августом прошлого года поступления выросли на 11,6%, или на 2,3 млрд рублей.

Параллельно налогоплательщики региона направили в бюджетную систему России 42,1 млрд рублей налогов и сборов. Общий объем этих поступлений увеличился на 14,4%, то есть на 5,3 млрд рублей, относительно того же периода прошлого года.